房市／認知大解惑　系統家具一定比較便宜嗎?

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房市／認知大解惑　系統家具一定比較便宜嗎?

財經中心/綜合報導

2020-12-27 08:30:00

系統家具不一定比較便宜，仍要考量材質跟配件
▲系統家具不一定比較便宜，仍要考量材質跟配件。(圖／信義居家提供)
提到系統家具的價格，很多人都會有錯誤認知，以為系統家具的價格一定比木作便宜，或比現成家具便宜。等到真的找系統家具商或設計師估價時才發現，怎麼價格比想像中貴那麼多？  
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會發生這樣的認知落差，信義居家表示，是因為系統傢俱板材與五金等級的不同，除此之外，系統家具的計價基準是以1才（30×30cm）來計算，櫃子內部隔板與抽屜數量都會影響價格。倘若門片加上玻璃、鋁料、造型，或規劃時加上鐵件與多樣化五金，費用相對就會比較高。
如果以市面上最常見的品項，像是素面門板，約為一才200至250元左右；若是造型門板加上其他上述配件就有可能到一才550元，甚至達800元；而基本層板(側版、頂、底板)則是一才130至200元不等。

如果想確實掌握預算，最好將家中所需的系統家具依不同空間詳列出來。例如

玄關、客廳、餐廳、臥房各需要哪些系統家具？然後再列出各個系統家具的細節，包含是否需要門片？使用滑門與開門？需要哪些配件？有沒有特殊五金和裝飾？板材的等級要選哪一種?

列出自己的需求後，一旦超過預算，就可以從這些細節中確認，有哪些部分是可以捨棄不用或有其他替代方案。首選施作區域範圍是壁到壁、天到地，現成傢俱無法取代的區域。而租屋或家中小孩年紀較小的家庭，依需求或使用年限考量，可選用賣場價格較便宜的系統家具來取代；選用素面無裝飾的基本板材，預算也會因此降低。  

最後不論大型家具商或設計師，想要省錢裝修，建議以同規格、等級與配件數量貨比三家才不易吃虧。，而各廠商的施工工法、售後服務、品質管理皆不相同，可由上述較為在意的部分找到最符合自己預算與需求的系統家具設計。
信義居家提醒除了價格之外，彼此之間溝通的契合度也是非常重要的環節，如果你的想法，規劃者無法理解，或者無法做出你想要的設計，即使價格再便宜，相信完成的成品也不會讓人滿意。
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