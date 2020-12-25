國高中全改9點半上課？連署10天達標 網全戰翻：想得美
國高中全改9點半上課？連署10天達標 網全戰翻：想得美
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 19:00:49
近期公共政策網路參與平臺上，出現一項「國高中上課時間改為9:30到5:00」的建議提案，截至今（25）日下午已經有7855人連署，通過附議階段，接下來將等候相關機關出面回應。
「國高中上課時間改為9:30到5:00」提案，內容為「普遍學生睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望藉此能延緩上課時間，更讓學生讀書效率加倍，上課不再容易打瞌睡，精神比較好讀書效率也比較高」，而此項提案在公共政策網路參與平臺的才上線約10天，就達成附議門檻，目前僅需等待相關機關回應，期限在明年2月23日前。對此，許多人也在提案下方贊同，「太早去根本都在補眠哪在學習」、「學校不是用來培養人才的，是用來培養奴工的」、「跟國外比起來，台灣的上課時數的太長」、「我自己目前是國三會考生，幾乎整個早自習過半同學都精神疲憊在睡覺，且學校還規定不准睡，根本不管學生精神狀況，我希望這項提案真的能通過」、「早上起床根本無法專心」。不過也有不少網友持相反意見，「這不可能會過，不會早點睡，上班有些人也很早」、「連大學都還有早8了，憑什麼國高中9:30上學？想得美」、「補習班本來就不是義務教育，覺得累就退掉啊」、「9點半上課，一樣會有人精神不濟的」。（編輯：潘毅）