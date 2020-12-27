衝甜點店驚見「暗黑聚寶盆」！女結帳秒GG　求救店員臉綠

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衝甜點店驚見「暗黑聚寶盆」！女結帳秒GG　求救店員臉綠

編輯中心/綜合報導

2020-12-27 10:05:28

▲網友分享自己去甜點店消費時，遇到信用卡掉落冰櫃縫隙的問題。（圖／爆怨公社）
▲網友分享自己去甜點店消費時，遇到信用卡掉落冰櫃縫隙的問題。（圖／爆怨公社）
竟然還有東西掉在店家設施裡撿不回的事情！台北一名女網友在臉書分享自己日前到一間知名甜點店消費，本來結帳時要刷卡，結果不慎手滑， 信用卡掉進冰櫃的「暗黑聚寶盆」，沒想到請店員處理時，店員的反應讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨公社」貼文指出，日前去甜點店買東西時，結果一個手滑，卡片掉到冰櫃的縫隙裡面，於是我就告知店員「不好意思，我的卡片掉到蛋糕冰櫃前面的縫隙了....」沒想到店員竟回「掉下去的話只能辦掛失了，我們掉進去的東西都拿不出來」。
▲網友分享自己去甜點店消費時，遇到信用卡掉落冰櫃縫隙的問題，沒想到店員竟然表示只要掉進去就拿不出來。（圖／爆怨公社）
▲網友分享自己去甜點店消費時，遇到信用卡掉落冰櫃縫隙的問題，沒想到店員竟然表示只要掉進去就拿不出來。（圖／爆怨公社）
讓女子傻眼表示「那可以借我一個紙片或是紙袋，我自己把東西勾出來嗎？」店員回應「我們不提供紙袋」女子不放棄繼續詢問「所以.....任何東西掉進去都沒辦法拿？」店員則秒答「對」，原PO只好默默的回位子打電話掛遺失，並調侃「這真的是一個聚寶盆，好險掉落的是信用卡，如果今天是其他東西，就只能認賠了」。
貼文一出，網友紛紛回應「原來那個洞會掉東西下去喔...」、「單純店員懶而已，不可能拿不出來」、「這要客訴吧，處理態度也太消極」、「自己不試試看，好歹也協助顧客拿出來吧」、「謝謝你的警示文，我信用卡是國外的，如果要掛失還要出國一趟....」、「太扯了，店員的態度令人感到厭惡」。（編輯：張嘉哲）
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