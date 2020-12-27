崑山中學求轉型！新招牌「英文先拼錯」　在地民眾全笑翻

台南市私立崑山中學因應少子化衝擊，校方決定轉型為國際學校，校長更信心滿滿喊出打造「幼兒園到中學的全英語學校」口號。不過最近也因為轉型國際學校，校門口立起全新招牌，中文校名改成「崑山國際學校」，但眼尖民眾卻發現英文招牌卻落漆將「international」拼錯為「intermational」，校名更出現不同版本，照片上傳到臉書社團「台南爆料公社」後，掀起不少在地網友討論。

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日前民眾發現台南市北區的崑山中學牌樓上，校門口的招牌已經改名為「崑山國際學校」，不過仔細一看卻發現英文校名的部分「international」竟然錯植成為「intermational」，正門的「崑」也有「KUAN」、「KUEN」兩種版本，網友也逗趣表示低調升級同時也忍不住笑了「大家來找碴！」。

▲台南崑山中學新招牌 「international」竟然錯植成為「intermational」。 （圖／翻攝自臉書社團《台南爆料公社》）

許多網友見狀也紛紛留言表示「天啊好尷尬」、「廠商應該是累了」、「廠商施工完學校都沒驗收？還是驗收的人根本不懂英文」、「還好意思自稱國際啊，哭恩中學」、「母校現在是international的餒」、「升級還寫錯字母，你覺得我會相信升級嗎？」。

不過校方也表示，目前校名招牌仍在整修階段尚未完工，廠商於上週就已經發現錯誤且告知修正，惟因當日工時已晚，無法立即處理，沒想到卻造成廣大討論，除了感到抱歉外，也自嘲表示「民眾的討論足見大家的英文能力佳」，正式完工後會在對外發布與揭牌。（編輯：楊智傑）