台灣街景殺手究竟為何？網狂喊一「台灣美學」：直接亂掉
台灣街景殺手究竟為何？網狂喊一「台灣美學」：直接亂掉
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 10:43:22
台灣的市容，一直以來是許多民眾討論的話題，不過台灣的「市容殺手」罪魁禍首究竟為何？近日，一名網友在PTT八卦版提到，台灣的街景殺手是什麼？貼文立刻引發網友討論，並一致喊出「關鍵主因」。
原PO表示，疫情前到國外旅遊時，發現國外的街道幾乎都很乾淨，並稱「台灣最美的是人，但是街景還是有待加強」，不禁好奇詢問廣大鄉民「請問台灣街景殺手的主因是：1、凌亂沒法治的招牌；2、占用騎樓的店家設備；3、路邊亂停的汽機車；4、鐵皮屋；5、萬年爛樓沒人整理」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，其中大多網友意見一面倒向建築物的外觀使用鐵窗、鐵皮，「鐵窗、鐵門、老舊的破公寓、陳舊斑駁的遮雨棚」、「鐵皮屋，台灣美學」、「鐵窗，鐵皮屋」、「鐵窗太多又不統一，直接亂掉」、「建築外觀占比比較重吧？每個透天外觀設計不一，然後外觀還要一堆鐵窗招牌鐵皮屋加蓋，鐵窗招牌的設計風格也不統一，整體就看起來很亂」、「頂加鐵皮屋」、「機車跟鐵皮」。不過，也有部分網友指出「招牌，跟拉來拉去的電線，最具殺傷力」、「機車太多」、「不知道是不是氣候關係，一堆大樓外牆都有像流膿一樣的痕跡」、「你說的全中」、「陽台外推」；更有網友認為這其實就是台灣特色「大家講得很理想，可是認真想，真的改掉了，還是台灣嗎？」（編輯：賴詠璿）