斜背腰包怎紅起來？台男親吐「超爽理由」：背一次就上癮
斜背腰包怎紅起來？台男親吐「超爽理由」：背一次就上癮
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 11:40:42
隨著時間演變，每個時期流行的時尚穿搭、服飾和配件不斷變化，快時尚單品也推陳出新。對此，就有網友在PTT八卦版提到「斜背腰包」，以前幾乎是水果行或夜市叫賣大叔在用，近年卻再度掀起一股熱潮，不禁疑惑「是如何紅起來的？」貼文立刻掀起熱論。
原PO表示，記得前幾年開始有一堆人背起斜背的腰包，卻稱「當時看到這東西我以為是水果行，還是夜市叫賣大叔的包包，但這一兩年，潮潮慢慢的很少背，但反之宅宅跟中年大叔開始愛背了！」不禁好奇詢問廣大鄉民「這東西是怎麼紅的？又怎麼過氣的？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我覺得很好用」、「很好用，男生東西不多，又不想帶大包包」、「很好用啊，轉過來就能拿東西」、「無論容量跟安全性方便性都很適合男人」、「真的一背就上癮」、「就很方便啊，男生東西不多背這種真的很剛好」、「只是不想手機一直放口袋」。不過，也有網友表示「流行就是一種循環，搞不好幾年後開始流行腰包掛在腰」、「流行不就這樣，中分頭20年前的流行，寬褲也20年前流行」、「這個不是房東在背的？」「這種流行很久了」、「80年代霹靂包，現在流行走復古風啊，連眼鏡都越戴越大框」。（編輯：賴詠璿）