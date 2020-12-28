拿環保杯買手搖！她發現被「偷領」超氣：看起來像送的嗎
拿環保杯買手搖！她發現被「偷領」超氣：看起來像送的嗎
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 14:07:32
近幾年環保意識抬頭，許多民眾去飲料店買東西時，可能都會帶上環保杯，希望能藉此舉減少垃圾。近日，就有網友透露，她拿環保杯去手搖飲店，點完餐後就去買飯，結果回來領餐時發現被別人拿走了，雖然店家表示會賠償，但她依舊覺得忿忿不平，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，自己在手搖飲店先點好餐，接著就去買飯，回來後拿出號碼單要領取飲料，沒想到卻被店員告知「已經被拿走了」，事後店家也透過監視器發現，是一位不知名的大媽拿走了杯子，而且當時給飲料時，店員有喊「號碼+飲料品項+自帶杯」，大媽還指了一下杯子後才拿走。原PO也提到，店家當時只有多的飲料，並沒有多的環保杯，「就算大媽當下沒看，回去也該發現吧，那杯子裝飲料超重欸，難道這種杯子看起來像是送的嗎？」雖然店家事後說會賠償，但仍讓原PO氣憤不已，因為這個環保杯才買了不到一個禮拜，「我希望她的良心會痛」，她也呼籲店員一定要仔細確認號碼單，尤其是拿環保杯的顧客，以免再度發生悲劇。
許多網友也紛紛回應，「真心覺得大媽是故意的」、「那杯子看起來就不便宜怎麼可能是送的」、「應該是故意的，明明不是自己的東西啊，不管看不看單號，不是自己的怎麼就拿走了，也太誇張了」、「無奇不有，什麼都要貪」，也有網友看了款式後透露，這個品牌的環保杯要700多元，如果還搭配吸管、杯刷等，要價近千元。根據《刑法》指出，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。（編輯：許智超）