房市／高雄老城區翻身！ 鹽埕房價竟高過三民區
財經中心/綜合報導
2020-12-29 08:30:00
鹽埕區曾是高雄最繁華的區域，但隨時代變遷與商業重心移轉，漸漸沒落，人口也外移。不過，近年來在公共建設與觀光帶動下，鹽埕區開始有新建案推出，中古屋行情因而受到拉抬，據「高雄實價網」顯示，2019年鹽埕區住宅均價達17.69萬，甚至較三民區16.53萬略高，頗有老城區翻身的姿態。
「高雄實價網」統計實價登錄資料，鹽埕區2019年住宅建物均價17.69萬，較三民區16.53萬略高，也快追上新興區17.93萬；不僅如此，若比較「原高雄市」各區的房價漲幅，鹽埕區2012年均價僅9.56萬，8年漲幅85%是各區最高。信義房屋成功漢神店店長吳光祐分析，鹽埕區過去有很多套房產品，由於位於屋齡較老的建物內，屋況也不好，單坪價格約只要5至6萬，應是使當年房價基期較低的原因；而近年來，當地平均每年會有2至3個新建案推出，價格都在17萬以上，不只拉抬了中古屋行情，也使整區的住宅均價有所提升。推測這應是鹽埕區房價漲幅大、均價又比三民區還高的原因。
除鹽埕區近期住宅價格普遍上揚，吳光祐也說，許多高雄在地人本來就很喜歡鹽埕區的居住氛圍，近期因公共建設多，如駁二帶動觀光，又如「大港橋」啟用，吸引許多遊客拍照打卡，建設議題多的亞洲新灣區也緊鄰鹽埕區，更加刺激在地人在鹽埕區的購屋意願。舉例來說，除新建案外，價格合理的中古屋去化也很快，最受青睞的主力產品如屋齡15年以上電梯3房，單價約15至18萬，屋齡15年內電梯3房則需16至20萬左右。