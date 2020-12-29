台中男想娶女友！岳母開「2條件」當場臉綠：台北習俗嗎

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當時女方父母請媒婆來談，提出她們的條件，女友媽媽說她不收禮金、不收聘金，只有2個條件：餅錢以及買新房，女友媽媽要求必須買市區新房，只能登記在她女兒名下，但頭期款跟房貸由男方承擔。原PO爸媽則希望能買中古屋，或是比較郊區一點的，因為錢差很大，市區新房跟郊區或中古屋房價就差了380萬以上，且自己存款沒這麼多，所以頭期款是請爸媽拿錢出來，而房貸自己背，「因為我要背房貸，我希望買房金額不要太高，我目前能力範圍每月最多繳2.6萬的房貸」。
除此之外，原PO爸媽認為買10年內的中古屋，裝潢後跟新房一樣，可以買市區的10年內中古屋，但女方媽媽卻說她女兒必須住新房，新房才不會有霉氣、晦氣，更不會買到凶宅，並稱結婚是喜氣，只能用新的，買房也是只能買新房，說買不動產地址、地點最重要，所以只能買在市區蛋黃黃金地點，還要求買房必須登記在她女兒名下，給她女兒一個保障。原PO無奈道「因為這件事雙方長輩一直談不攏，然後晚輩我們就承受各種壓力，唉！故想請問各位大大，台北有這樣的習俗要求嗎？還是我女友是特別要求？」苦嘆「結個婚好難啊！」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們卻紛紛狂勸「如果女友都聽父母話，都不替你說話的話，那就再等等吧！拖久了反而會是女方著急嘍，或許你還會遇到更好的」、「如果什麼程序都還沒進行的話，應該先緩一緩，等到大部分的事情有共識再來進行」、「那就不要急！你再繼續奮鬥個4年，到時候一定會發現，你的選擇變多了」、「感覺很差，完全沒有商量的餘地」；也有網友笑稱「台北唯一的習俗就是簡單快速的登記，沒有其他習俗」。（編輯：賴詠璿）