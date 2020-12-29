結婚7年過11年無性生活！夫吐「背後真相」　她不知所措

近日有女網友透露，自己跟先生交往9年，結婚近7年，結婚前4年她生了一場大病，開了一個大刀，傷口約30公分，從那之後她與先生就再也沒有性生活了，因為先生不願意。直到今年9月，先生才吐出「真相」，讓她聽後完全不知所措，不知這段婚姻是否該繼續？

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原PO在臉書《靠北婚姻2.0》中坦言，剛結婚時，她覺得夫妻間沒有性生活有點不對勁，幾次找先生談，先生都避而不談，於是她也放棄了，就一直維持無性生活到現在。婚後一年，先生考量她的身體狀況，提議她離職，一起創業迄今。

原PO接著透露，今年9月，因事與先生爭吵，她隨口對先生說出「你現在是要跟我離婚嗎？」沒想到先生居然對她說「如果果妳願意的話，我想離婚，我現在比較想要一個人，而且我其實沒有很愛妳，我在婚前就知道了，之所以會跟妳結婚，是因為覺得妳很可憐，而且妳也沒做錯什麼，我不知道要如何跟妳開口說要分手，最後只好結婚。」





原PO先生也提到，自己在結婚前，曾問過自己「真的要跟這個我覺得還好的女生結婚嗎？」結果結婚後他就後悔了，「因為妳的個性不是我喜歡的，我喜歡溫柔體貼會撒嬌的，但妳並不是。我一直在等妳主動提離婚，因為我知道如果是由我主動提的話，妳會承受不了。」





同時問她「妳都不覺得我們都沒性生活是一件很奇怪的事嗎？」她回應「當然有，我有問過你，是你不跟我談的，所以我以為是你身體有問題」，先生則說，自己不是身體有問題，是因為不愛她，所以沒辦法跟她有性生活。原PO質問先生「是否在外有對象？」先生直說沒有，「我就是想要擺脫婚姻，恢復自由，不想因為婚姻關係而需要對妳負責。」



▲女網友透露，她與先生交往9年，結婚近7年，結婚前4年她生了一場大病，開了一個大刀，從那之後她與先生就再也沒有性生活了。（示意圖／取自pixabay ）

聽完上述那些話，原PO猶如五雷轟頂，內心的傷痛難以言喻，於是開始找專業的心理師做心理諮商，前幾天她又再問一次先生「我們未來的路要怎麼走？」先生給她的答覆是「跟三個月前一樣，還是想要離婚」，但他也坦言，自己有察覺到原PO這3個月來的改變，對他的態度轉好，整個180度大轉變，但他覺得原PO是在演，且不管原PO再努力也打動不了他，因為他對原PO就是沒有愛了，愛苗已經死了，再也不會活了，叫原PO不用再努力了。





此外，原PO先生還坦承，自己有生理需求，曾經花6000元召妓，聽到這原PO心都碎了，「對我因無愛而無法有性，但卻可以花錢對沒感情的人有性？這是什麼邏輯？我真的不懂...我告訴先生，如果他有生理需求可以找我，先生說他對我就是沒辦法，他沒辦法抱我親我…」





對此，身邊的人都勸原PO放生老公，認為他一定是有外遇，上述那些話都只是他的藉口，但原PO卻拿不定主意，不知道現在該怎麼辦？身體有病無法太勞累，想外出工作又不容易，娘家不知道她目前的狀況，即使知道也會說「這婚姻是妳自己選的」，所以她沒有娘家這條後路。

貼文曝光，網友隨即議論紛紛，「之前都願意演戲結婚，怎麼突然就不願意演一定要離婚？肯定有事」、「這個老公講的話，怎麼覺得看了也蠻心酸，有些時候感情裡沒有愛只剩下責任，想要開口又覺得對方開口的話（對方的傷沒那麼重）...這位老公也算有責任感，會說出花錢找性，應該沒有外遇，感覺上也沒有」、「我完全懂你先生，他算壞的好人，他的理由的是真的，可能有外遇是契機才有動力說出口，不然就糊里糊塗過一生了，該拿的拿，放他走，也放過你自己」、「是事實還是藉口都不是重點，關鍵在於愛已死」、「婚姻若已戳破了，即使勉強在一起，彼此也很痛苦，你要學著愛自己，放了他也等於放過自己，人生從來沒有來不及，惟有放手你才能重新來過。」（編輯：許苡晴）