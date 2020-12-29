最狂釘子戶拒遷！狠嗆「沒13億不搬」 18年後下場悲劇了
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 15:19:04
現代不少城市因應都市開發的計畫，許多地方都進行了都市更新，但過程中最怕遇到「釘子戶」的出現！大陸廣東省深圳於2002年就有一名屋主仗著地理位置優勢，不肯搬遷，如今過了18年後，屋主的結局也隨即曝光。
綜合陸媒報導，2002年大陸建商計劃於深圳羅湖區進行都更計畫，甚至願意給每戶100萬元人民幣（約430萬元新台幣）的補償金，多數居民也都選擇願意配合，但就有一名屋主著仗著所處位置優越，不滿建商開出的補償金價碼，遲遲不肯搬離。建商一開始為了加速工程進度，就釋出善意，開出了1000萬元人民幣（約新台幣4530萬元）的補償金，但屋主依舊拒絕，認為應將未來的增值也算進去，隨後竟開出3億元人民幣（約新台幣12.9億元）的天價，最後雙方談判也因此破局。隨後建商也決定在進行開發都市時，直接繞過該間「釘子戶」，為此還特別重新擬定設計圖。有趣的是，18年過去後，該名住戶不但沒有拿到補償金，還在都更過後被新大樓包圍，而其房子也因老舊，在新社區中顯得發黑破舊，形成了強烈對比，照片也隨即受到大陸網友熱議。（編輯：陳雅雲）