狂被理組男友歧視！文組女「一語」怒譙　網讚：通體舒暢

行行出狀元，無論是念文組或理組都各有其出路。不過，近日卻有女網友透露，自己從高中就走文組路線，男友則是標準理科男，兩人出社會後，男友時不時就會對她冷嘲熱諷，讓她一直有種「身為文組生被歧視的感受」，某天她終於忍不住，在外頭毫不留情面的怒譙，「除了這樣歧視別人自我滿足你又有什麼成就？還不是當個每天爆肝的社畜！下班都直接累倒一點人生都沒有！」讓男友瞬間啞口無言。對此，其他網友則大讚「看完通體舒暢」。

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原PO在臉書《靠北男友2.0》中表示，自己從高中到大學讀書一直都是的走文組路線，大學是就讀某所國立的中文系，因為自己真的蠻喜歡文藝相關學識的，因此念得也很開心，男友則與她相反，雖然都是同一所大學，但對方是很純的理組男，高中剛入學就被分到理組班，大學念資訊工程系，每天埋首在寫程式之類有的沒的，如今出了社會，則繼續在他爸介紹的遊戲公司擔任工程師，埋首於開發軟體跟編寫程式的工作中。

原PO坦言，雖然男友看起來有那麼點成就，但是這幾年來，她一直都有種身為文組生被男友歧視的感受，頭幾年，男友給她的感覺只是隱隱約約，「像是有時候一群人吃完飯在算一個人要出多少的時候，我還在心算的時候他已經直接丟出解答了，這時候他都會說：別勉強自己嘛！我來就好啊！」





不過，到了出社會以後，男友此類言論就越來越明顯、露骨，「像是月底發薪水的時候他問我拿多少，他聽到以後馬上就說：真的是文組不意外耶！不然就是當新聞又報了什麼政治人物有問題的時候，他都會對我說：你看又是法律系，台灣會亂都是你們文組在亂搞，但是某個理組市長出包他就都靜靜的不講話。還有就是看到有人在抗議他也會說：這堆廢物以前一定念文組...」



▲一名念文組的女網友透露，自己狂被理組男友歧視，某天她忍不住開譙，讓男友瞬間啞口無言。（圖／翻攝自臉書《靠北男友2.0》）

而讓原PO最氣的則是，有一次她買東西在比價，男友看到就直接拿了結帳，接著一臉跩樣跟她說「你知道為什麼我能直接拿了就買嗎？因為差別是你是文組我是理組啊！」她聽後理智線瞬間全斷，也不管是在外面了，直接開罵，「讀文組是對不起你是不是！？你X媽讀理組又有什麼了不起？除了這樣歧視別人自我滿足你又有什麼成就？還不是當個每天爆肝的社畜！下班都直接累倒一點人生都沒有！還有你現在的工作還不是靠爸才有的！靠爸就乖乖靠爸！別哭X！」





當下，男友則被原PO罵傻了，好一陣子都不發一語，原PO也坦言，對男友的感情已經被這些日子以來的觀念衝突磨合殆盡了，到現在她還是覺得當初到底怎麼看上這個人啊？不禁直呼「真的是眼瞎了...對不起各位我不能為民除害了，我準備要放手讓他出來害人了。」

貼文一出，網友全都讚翻，紛紛留言「通體舒暢」、「理組這麼了不起喔？要不要跟醫科的比一下啊」、「理工科薪水比文組高算正常。但人生的廣度只有文組的能給得起！唸外文系的路過。」「一山還有一山高呢！這種人等著被念經濟學科的整呀！」「理組薪水很高？我什麼組都不是...理組月薪有破8萬，再來臭屁！再者，要嘴也要看情況，適當的鬥嘴很好，但太過份的鬥嘴就失禮了」。（編輯：許苡晴）