巷仔內／「小英表姊夫」吳明鴻惹議？法界論資排輩是慣例

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說起「行政法院」，一般民眾可能不清楚和「法院」有何不同。相較於法院審理民事、刑事案件，行政法院審理的則是行政訴訟，白話來說，就是「民告官」的案件。目前的行政訴訟採三級二審制，各地方法院設置行政訴訟庭，若要上訴，則有台北、台中、高雄等3所高等行政法院，再往上就是最高行政法院，也就是行政訴訟之終審法院，負有統一法律見解之任務。
而依據《行政法院組織法》，最高行政法院設置院長１人，為特任，負責綜理全院行政事務，並任法官，且擔任大法庭審判長。
蔡英文特任吳明鴻為最高行政法院庭長，到底有沒有問題？
一名黨政高層表示，吳明鴻是司法院推薦的人選，由總統府核定，並不是蔡英文自己選的。而且也不能說吳是蔡英文的表姊夫，就不能擔任最高行政法院庭長，法律對此並沒有相關的迴避規定，所以沒有違法問題。
該人士批評，法界用人除了看能力，也會論資排輩，吳明鴻在行政法院的歷練很完整，國民黨要拿這個來做文章，真的很無聊。
一名法界人士也說，在法界的晉升，確實會有論資排輩的慣例，吳明鴻在行政法院非常非常資深，輩分很高。
事實上，2016年，蔡英文剛剛當選總統不久，10月最高行政法院院長蔡進田屆齡退職，吳明鴻就傳出呼聲，不過，最後是由更資深的藍獻林接任。過了4年，資深程度僅次於藍獻林的吳明鴻出線，卻引發爭議。
蔡易餘指出，吳明鴻在4年前最高行政法院院長出缺時，呼聲就已經很高，只當時依據慣例是由最資深的藍獻林出任，而藍退休後，吳明鴻成為最高行政法院最資深的法官，司法院任命吳明鴻擔任院長，可以說是再合理不過的事情。
蔡易餘說，司法院對於院長的遴選一直都有一套內部固定的機制，通常除了學養、操守要符合最高標準以外，在年資上也有所要求，過往都是由最資深的法官擔任院長的職位。
蔡易餘表示，吳明鴻完成符合上述的要求，不僅學經歷完整，於政大法律系畢業後取得政大地政研究所碩士學位，司法官訓練所第18期結業，歷任新竹、台北地方法院檢察處檢察官、桃園、板橋地方法院法官、新竹地方法院、台北地方法院士林分院法官兼庭長、台灣高等法院法官、行政法院評事、最高行政法院法官、台中、台北高等行政法院法官兼院長等職位，從基層幹起，資深又專業，更擔任台中、台北高等行政法院院長早已好幾年。
吳明鴻因有「小英表姊夫」的身分，難免會被各界放大檢視。如今出任最高行政法院院長，並未違法，資歷、輩份也沒有問題，爭議在於社會觀感不佳，藍營質疑「內舉不避親」，而綠營則強調合情合理合法，雙方爭執不下，恐怕還是各說各話。
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