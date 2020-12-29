塑膠吸管「1顏色」超毒！譚敦慈曝使用後果：看了很擔憂
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 23:10:14
近年來環保意識逐漸流行，減塑運動也風靡全世界，雖然有相關政策規範，不過仍有不少人愛用塑膠吸管。林口長庚醫院的臨床毒物科護理師譚敦慈近日在節目上提到，有色的吸管長期使用容易在體內累積毒物，其中尤其是「1種顏色的」，更容易導致重金屬、鉛中毒等情況。
譚敦慈在節目《旗開得勝》上提及，外頭飲料店常提供五顏六色的吸管，讓她看了很擔憂，因為彩色吸管中，尤其是「紅色的吸管」，容易有重金屬甚至導致鉛中毒的情況。譚敦慈解釋，有色的吸管長期使用容易在體內累積毒物，人們常以為使用個一次、兩次沒關係，但其實長期慢性累積下來是非常可怕的，她不禁感嘆「所以我個人有顏色恐懼症，如果讓我挑東西的話，我一定選擇沒有顏色的」。
譚敦慈也呼籲「少用一次性餐具，除非迫不得已，因這些餐具或多或少都有毒素，如果長期吃外食、長期使用這樣的餐具，就有可能生病」，若遇到非得使用的情況，也盡量避免把塑膠湯匙等餐具浸泡在熱湯裡，容易在有油脂又高溫的狀況下釋出塑化劑，塑化劑有可能導致不孕的風險。譚敦慈也分享自己的解決方式，「會在車上常準備玻璃或不銹鋼的餐盒，也會自備筷子、湯匙，最好是304不鏽鋼製的」。（編輯：潘毅）