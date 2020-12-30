女下班直衝浴室！男友一看傻眼　留言全歪樓：隔離超徹底

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「女友戴口罩洗澡」的文章表示，「因為女友上班的地方強制規定戴口罩，被發現拿下來的話要罰錢，然後她最近也很常加班，所以口罩帶久了，常常鬧一些笑話」，原PO更接著說「像今天她ㄧ回到家就衝去浴室洗澡，她就衣服褲子邊脫邊走，然後她就進浴室了，幾秒之後聽到水打開又關上的聲音」，接著下一秒原PO女友一打開門，原PO瞬間看傻眼，原來是「口罩還戴在原PO女友臉上」，結果在臉上的口罩全濕掉，這也讓原PO覺得超ㄎㄧㄤ直言「這個隔離做的真的很徹底」，此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
大量網友看完後紛紛歪樓留言變成「男女兩性」，「我男友隔離的更徹底，到現在還沒見過他」、「我們男友應該在集中隔離，都見不到人」、「人家隔離14天，我們隔離14年」、「我女友隔離了21年了，什麼時候可以看到她？」、「我女友隔離26年，我都沒見過她」、「我跟我女朋友隔離18年了...她那邊可能疫情嚴重」，不過也有網友認真直言「我也常常忘記，戴口罩喝飲料...我還想說怎麼吸不起來」、「同事說她女兒也是戴口罩洗澡，出來還被看到」、「我是在外面吃完飯後忘記自己已經戴上口罩，還在那邊找了老半天，最後拿備用口罩準備戴上去的時候才發現它，我朋友就靜靜的看我耍白痴」、「我在醫院上班，有時候回家拿下口罩反而忘記怎麼呼吸」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。