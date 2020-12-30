老公月領56K！人妻只拿「3萬家用」氣炸 理由曝光網傻眼
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 09:49:34
夫妻間的問題百百種，可能會因為個性、年紀或價值觀而發生爭執，如何溝通並解決也是愛情能否長跑的關鍵。近日，就有網友抱怨，老公一個月領56K，但平時只給3萬元家用金，讓她氣憤大罵「有錢會去搞怪、去花天酒地」，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《靠北老公2.0》表示，她和老公結婚前，就已經詢問過對方收入多少，但對方一直沒有給明確數字，結婚後也一樣沒有坦承，「今天終於被我找到薪轉存簿，每月薪水有5.6萬元卻只給我3萬元，居心叵測，居心可議」。原PO指出，老公每月留2.6萬元在身邊，就有機會去搞怪、去花天酒地，於是提出「只能留1萬元生活費」的要求，沒想到老公一聽直接罵她是瘋婆子，甚至有產後憂鬱症胡思亂想，這讓原PO忍不住說，「你結婚了本來就不該留這麼多錢在身邊，多餘的錢是要拿來養家的，而不是給你個人花天酒地的」。許多網友看完卻不認同原PO，「有給已經很好了」、「三萬元其實真的滿多的」、「建議妳找個收入30萬的」、「願意按時給家用的男人，總是遇到這種控制狂」、「相對於婚後AA制，這也是另一種讓我無法置信的制度」、「1萬元很難生活耶」、「我也沒有三萬，只有菜錢，要知足了」、「分超過一半，該偷笑了吧」。（編輯：許智超）