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去炸物攤必點什麼？老饕答案「一面倒」：看出老闆真功夫

編輯中心/綜合報導

2020-12-30 10:30:36

鹹酥雞
▲有女網友好奇提問，到炸物攤必點的食材是什麼？對此，就引來不少老饕曝光答案。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
台灣大街上到處都可看見炸物系列的店面，不管是路邊攤、店面，或是大型連鎖店面，都不難見到民眾爭相購買的模樣。不過日前就有女網友好奇提問，大家到炸物攤必點的食材是什麼？對此，就引來許多老饕曝光答案。
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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己打算在跨年當天和家人一同在家看電視度過，此外，她還提及每當跨年購買宵夜的人就特別多，「尤其是鹹酥雞攤，雞排加辣、甜不辣、米血是我的愛啊！」這也讓她好奇發問「想問問大家鹹酥雞必點什麼？」
▲原PO提問「鹹酥雞攤必點什麼？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO提問「鹹酥雞攤必點什麼？」（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，隨即引來許多網友討論，其中「鹹酥雞」、「甜不辣」被最多人提及，「鹽酥雞、甜不辣」、「去鹹酥雞攤不點鹹酥雞？」、「鹹酥雞、芋泥球」、「甜不辣。 甜不辣炸的好吃 這攤隨便點都好吃」、「甜不辣啦」、「絕對是甜不辣啊！」「必點甜不辣！還能看出老闆真功夫欸」。
除了上述答案，其他美食也被許多人點名，「最常點甜不辣 米血、米腸、鑫鑫腸、無骨鹹酥雞、百頁」、「米血糕，本來也很愛雞皮但不是每家都好吃」、「居然沒四季豆」、「雞皮，脆脆的，一吃停不了」、「居然沒人說銀絲卷」。（編輯：陳雅雲）
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