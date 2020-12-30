台灣300大集團明年獲利上看2.2兆　留意10大集團結構改變

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調查結果指出，300大集團2019年的營收總額及稅後純益總額分別僅為34兆2429億元、1兆8370億元，分別較2018年衰退0.39%及12.08%。值得注意的是，營收成長率為5年來第二度衰退，稅後純益總額則為連續2年衰退，為2008年金融海嘯以來所首見，且稅後純益總額衰退幅度超過1成，衰退幅度遠超過營收總額的衰退。中華徵信所同時分析，美中貿易戰演變為美國全面圍堵中國大陸，造成台灣大型集團在策略布局、移地生產，以及客戶出貨應變方案和美中相互進行貿易關稅報復措施的調整因應不足，是造成營收動能降低，並導致獲利大幅衰退的關鍵因素。
不過，2020新冠肺炎疫情非但沒有影響台灣出口，反而在美國供應鏈「去中化」策略及中國大陸供應鏈加速「去美化」備貨因素導引，同步對台灣加碼訂單情況下，使台灣前11月出口成長4.2%，出口金額達3122.75億美元，中華徵信所認為，以今年7月以來單月出口金額都不低於280億美元來看，今年全年出口金額有望創歷史新高，加上全體上市公司前3季獲利增長9％，預測2020年300大集團獲利可望成長5%至10%，稅後純益總額重新站上2兆元大關，如果疫情因疫苗問世受到控制，2021年300大集團獲利可望再成長10%再創2.2兆元新高。
中華徵信所也提到，雖然自2016年起至2019年間300大集團資產總額前10大集團都沒有新入榜者，形成了一個10大集團的獨大圈，但2020年開始10大集團將可能出現天搖地動的兩個變化。第一個變化是觀察近5年台塑集團的資產成長率呈現放緩，第10大集團的寶座可能因而易主。台塑集團2016年至2018年資產成長率維持在4.41%至4.05%之間，2019年產總額成長率則出現少見的負成長1.84%，同時2020年至第3季為止台塑四寶因油價下跌營運表現不佳，造成流動資產減少、採權益法投資金額也下降，使得資產總額又較2019年底減少約1714億元。
但2019年資產總額排名第11名的第一金控集團，其產總額已達3兆2139億元，與台塑集團只有1747億元的差距。而過去3年第一金控的資產成長率分別為3.63%、11.42%、9.23%，資產成長率遠高於台塑集團；截至2020年第3季為止，第一金控的資產成長率較2019年成長6.13%，資產總額已經高達3兆4032億元，且第一金控集團旗下的第一銀行剛被金管會指定台灣第6家系統性重要銀行，因此很有可能取代台塑集團的地位擠進前10大集團。
第二個變化要觀察富邦金控公開收購日盛金控的結果。2019年富邦集團資產總額與霖園集團的資產總額差距約為1960億元，如果併購成功，那麼富邦集團的資產總額加上日盛金的資產總額3500億元，不排除可能小幅超越霖園集團的資產總額，躍升為台灣第一大集團。
中華徵信所分析，如果此案成真，也是霖園集團自2002年登上台灣第一大集團後，首次被擠下第一大集團寶座，富邦集團就此改寫台灣集團史，成為繼台塑集團、霖園集團之後第三個登上台灣集團龍頭寶座的集團。以過去幾年日月光公開收購矽品、佳世達公開收購明泰科技和聚碩、大聯大公開收購文曄科技都成功的案例評估，富邦金公開收購日盛金控的成功機率應該相當高，不妨拭目以待。
不過，中華徵信所也指出，由於富邦集團為綜合性集團，集團旗下事業體除了富邦金外，版圖涵蓋廈門銀行（今年第2季資產總額達1.15兆元新台幣，已在大陸A股上市）、電信事業（台灣大哥大）、有線電視（凱擘有線電視）、建設（富邦建設）等事業體，即使富邦集團登上台灣第一大集團寶座，國泰金仍然是國內第一大金控，因為富邦金和國泰金的合併資產總額差距仍有1.25兆元左右的差距，仍難撼動國泰金在金控業的龍頭地位。
此外，中華徵信所也評選出2020年9大「中堅集團」 ，分別為大立光電、義隆電子、玉晶光電、穩懋半導體、旭隼科技、嘉澤端子、台光電子材料、瑞昱半導體及漢唐集成集團。這9家集團的共有特質就是與5G通訊相關產業，包括雲端網路、伺服器、不斷電系統、5G手機鏡頭、銅箔基板及半導體無塵室工程。其中除了大立光電之外，其他8家集團2020年前3季合併稅後純益均成長，可見得其基本面有延續性，前瞻2021年這9大集團的前景仍然看好，其中旭隼股價已站上1000元大關。
中華徵信所指出，這9大集團中除了大立光電集團及瑞昱半導體集團，為資產排名前100大的集團外，其他7個集團均為集團資總額排名100名以外的集團，營運表現強壓過百大集團，且顯示新興科技集團並不受美中貿易戰、新冠疫情、供應鏈「去中化」和「去美化」的影響，名符其實成為大型集團的中堅集團。
雖然300大集團在2021年的表現備受期待，不過，中華徵信所也警示，這是美中關係交惡，美國「去中化」轉單給台灣；中國大陸供應鏈加速「去美化」更需要台灣產業的支持，台灣因而左右逢源獲取最大利益的結果，台灣必須要格外警惕，在特殊情況下獲取的利益不會長久，甚至要留心一旦美中重回談判桌，這些短期利益也可能存在成為泡沫的風險。