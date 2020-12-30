館長請大學工讀生給「超高月薪」！網羨煞：工程師全哭了
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 16:06:01
不少人都曾在學生時期打工兼職，雖然無法賺大錢，但仍能貼補生活開銷。不過網紅館長在日前就分享，自己公司聘請了一位工讀生，在團隊中半工半讀月薪高達5萬8000元，而給他高薪的背後原因也曝光。
館長在28日直播時談及現在職場生態，認為「現在很多年輕人都是為了讀書而讀書」，也不知道自己出社會後要做什麼，倒不如把大學4年的時間找一間願意培養你的公司任職，學習一技之長，又有薪水能拿。館長也分享自家公司請了一位的工讀生L，「因為想培養L，才讓他進來學東西」，透露L目前在公司跟劇組學拍片、剪輯，目前半工半讀薪水5.8萬元。
不過館長也說，這位工讀生L並非一開始就領高薪，是跟著團隊學習才逐漸調整，同時也提到助理小宇，以前在公司剪片也只拿2萬多元，現在也是領高薪。但他仍強調不能只看到好的一面，在公司裡也很多人被開除，呼籲大家好好充實自己，來獲取更好的報酬。不少觀眾聽聞過程後，紛紛羨慕大讚「比外面全職薪水高很多了」、「好扯…我工作10年都沒這麼多」、「這是一般公司主管級的薪水吧」、「工讀生薪水快是我2倍多」、「但現在外面的狀況是，只能在充實自己後跳槽，才有機會加薪」。（編輯：潘毅）