房市／預售屋新制元旦上路 停車位將不分配土地持分
財經中心/綜合報導
2020-12-31 08:00:00
配合《民法》修正，行政院消保處表示，「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定修正，將於元旦施行，未來預售屋停車位不分配土地持分。房市專家說明，車位的土地持分不大，實質影響較有限，但能避免多買車位可分配更多土地持分，以及土地持分計算方法過於繁複等問題。
行政院消保處指出，依過去規定，公寓大廈包含「專有」部分如客廳、臥房、廚房等主建物，以及陽台等附屬建物空間，「共有」部分則包括社區門廳、樓梯間、停車空間等。事實上，《民法》799條已經修正，要求所有權人可分配土地的比例，應以專有部分比例作為計算，此次進一步規範預售屋買賣契約中，停車位將不再屬於專有部分，而是採「約定專用」，也就是將即使多買車位，也不會多分配到土地持分。信義房屋企研室專案經理曾敬德說明，新制是將土地持分回歸所有住戶計算，擁有多個車位的屋主並不會多分得土地。由於車位土地持分不大，實質影響有限，但可避免土地持分算法過於複雜的狀況。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也舉例，過去建商會將一些車位保留下來，賣給特定買方，或是讓部分買方一次多買幾個車位，使其土地持分比一般沒買車位的屋主，或是只買一個車位的屋主還要多，但新制上路後，車位不算土地持分，買多少專有部分就分配多少土地，不再受車位多寡影響。值得注意的是，因新制不溯及既往，且車位所分得的土地持份通常也不會太大，「影響較為有限」，主要用意仍是補足公平性。行政院也表示，新制上路後，地方政府每年會進行查核，若建商違反規定，可依《消費者保護法》先要求限期改正，若屆期未改，可開罰新台幣3萬以上、50萬以下，並得連續處罰。