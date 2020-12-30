近9成日本人對中國反感！釣島、香港及新冠疫情成主因

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綜合日本媒體報導，「言論NPO」自2005年起持續對全日本18歲以上的1000名民眾進行調查。今年（2020）的民調顯示，對中國抱有負面印象的日本人高達89.7%，對中國抱有「正面看法」的日本人今年也下跌了5%，好感度只剩下10%；平均起來，過去的一年中有37%的受訪者對中國的印象下跌了14.2%。抱持「日中關係很重要」的人也下降8.5%，首度跌至70%以下（64.2%），是2005年民調開始以來最低；另一方面中國則大約75%的人認為「中日關係」很重要。
「言論NPO」的民調顯示，對中國抱有負面印象的原因最多人回答是「中國侵犯沖繩尖閣諸島（釣魚台）、日本領空／領海」，共佔57.4%；此外，香港問題、新冠肺炎疫情，以及中國軍事實力快速擴張，導致東海、南海局勢緊張也成為對中國好感度下降的種種因素。
另一方面，中國對日本持有好印象的人約45.2%，持有負面印象的則為52.9%，與去年相比無太大變化。中國民眾對日本持有負面印象的主要原因（74.1%）是「（日本）對過去的侵略歷史無悔意」。
「言論NPO」的代表工藤泰志表認為，日中合作是維持區域和平的重要方向，日本社會對於中國抱持疑慮，特別是尖閣諸島（釣魚台）以及新型冠狀病毒的問題。而中國方面似乎在美中衝突的背景下，希望能夠改善與日本的關係，並且在日本國內這樣的意見似乎也是主流，僅14.2%的日本人認為政府會與美國合作，47.4%的日本人同意日中應該合作。
在釣魚台問題上，日本首相菅義偉上個月與中國外交部長王毅的會談上，表達對「尖閣島為日本固有領土」的立場。中國海警、船隻持續在釣魚台周邊航行，據日本海上保安廳統計，2020年至12月21日，中國在領海外側臨接海域航行的公務船累計共1135艘，創下歷史新高，從一開始的緊張幾乎變成每日的例行公事，讓日本民眾擔憂對中國奪島逐漸高漲。
日本方面看似態度溫和，不願與中國正面衝突，但菅義偉政府12月23日宣布，為加強因應中國公務船頻頻出現在釣魚台海域，將增加海巡船數量。2021年將編列212億日圓的預算，添購海巡船、直升機等設備。同時，雖然民調上日本不傾向與美國合作，但美國卻積極拉攏東亞的盟友，10月日本外相茂木敏充出席四方談話（美澳印日，QUAD），響應由美國川普政府提倡的「自由開放的印度太平洋」構想。
在香港問題上，自去年（2019）爆發反送中運動，日本在在示威進入白熱化後，對香港自治展現了東亞周邊國家罕見的支持，打破了外界對日本「政治冷感」的印象。據統計，2017年，日本是香港第4大貿易對象地區，香港是日本第8大貿易地區，且在香港的外資企業中又以日企數量最多，日本政府的期望是香港政局維持穩定。
香港2019年6月的百萬人大遊行後，日本媒體開始關注到這場社會運動，國內也出現聲援香港的遊行、人來人往的澀谷還立起了撐港的連儂牆。香港方面，前香港眾志成員周庭擅長日文，時常在個人社群平台上分析香港時局，讓更多的日本人關注香港問題，加上西方社會的譴責，進而推動日本政府開始對香港議題表達深切憂慮。一直到現在日本民間對香港聲援的聲音從未停止，包括周庭8月被捕、12月被判刑等消息，日媒都第一時間速報推播。
日本前防衛廳情報本部部長太田文雄在去年反送中運動期間，曾發表過「今天的香港、明天的台灣、後天的沖繩」一文，指中國若佔領台灣將會以島為跳台前進沖繩，將中國對香港、台灣的威脅延伸至日本領土。
持續了12個月仍在延燒的新型冠狀病毒疫情，導致今年原本要在東京都舉辦的奧林匹克賽事被播延後1年，預計至2021年7月23日舉行開幕式，11月報告評估，因疫情延後的東京奧運成本可能多出15%，從3500億日圓飆升至5500億日元。
而新冠肺炎導致防疫物資嚴重不足，讓各國意識到過度依賴中國進口的問題，日本政府也加大補助日企生產鏈回國。《日經新聞》7月報導，已有57家日企宣布，要將產業鏈從中國搬回日本本土，另外還有30家選擇搬遷至越南、寮國等東南亞國家，以分散供應鏈中斷的風險。
新冠肺炎疫情對日本造成的經濟衝擊，據統計4至6月國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮27.8%，創1955年以來最大跌幅；12月的最新數據顯示，疫情使經濟活動停滯，日本消費者支出低迷，增加通縮風險。
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