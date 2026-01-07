我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮空軍基地一架F-16單座戰機（機號6700）今（6）日晚間夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這是近5年來我國空軍第8次發生升空演訓失事意外，外媒法新社也關注這起事故，並提到台灣空軍向美國採購的66架F-16V（blk70）戰機，但目前尚未到貨。花蓮空軍基地一架F-16單座戰機今日進行例行訓練疑似失事緊急彈射逃生，行政院表示，院長卓榮泰第一時間與國防部長顧立雄通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，目前軍警消正全力搜救中。針對此重大飛安事故，空軍司令部稍早宣布將於明（7）日上午10時，在花蓮空軍第五戰術混合聯隊「飛虎廳」召開「0106專案報告」臨時記者會，預計將針對事故經過及初步調查結果進行說明。法新社稍早提到，台灣空軍週二表示，已展開搜尋行動，尋找一名在例行訓練任務中從F-16戰鬥機上彈射出海的飛行員。法新社指出，台灣空軍向美國採購的66架F-16C/D (Block 70)型戰機，是原先F-16A/B(Block 20)的升級版，這些飛機原定於 2026 年全部交付，報導提到台灣國防部長顧立雄在去年10月坦言要在2026年交機完畢「確實有挑戰性」。法新社也提到，台灣於 2023 年底完成了 141 架老舊 F-16 A/B型戰機升級至F-16V型標準的計畫。台灣F-16戰機失事，讓在上周才進行圍島軍演的中國格外關注，在深夜，中國官媒新華社與環球時報紛紛報導此事，提到台灣空軍戰機訓練時，飛行員疑跳傘失聯，環球時報則提到，這並非台灣空軍的F-16V首次墜毀，2022年1月，一架F-16V在台灣西海岸附近海域墜毀，機上唯一的飛行員遇難。