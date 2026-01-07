我是廣告 請繼續往下閱讀

洋基突然被連結到藍鳥隊明星游擊手比薛特的爭奪戰中。但目前這筆交易的可能性被評為「偏低」。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊的球迷們可能需要先收起興奮的情緒。儘管上週末傳出多項傳聞，暗示總經理凱許曼（Brian Cashman）正準備大展身手，但根據YES Network資深記者傑克·柯瑞（Jack Curry）在最新一集《Yankees Hot Stove》節目中的說法，洋基目前幾項主要的補強目標——包括重砲手貝林傑（Cody Bellinger）與明星游擊手比薛特（Bo Bichette）——距離達成協議仍有一段不小的差距。針對近期在紐約媒體間瘋傳的交易與簽約流言，專欄作家Thomas Carannante指出，這些消息雖然讓期待已久的球迷感到振奮，但實際上更像是洋基在緩慢自由市場中的例行動作，而非即將成行的「核彈級」交易。關於貝林傑的「第二份報價」， 雖然傳出洋基已向這位前MVP提交了第二份合約草案，但熟悉洋基談判風格的人士認為，這只是在配合經紀人波拉斯（Scott Boras）的「詢價遊戲」。柯瑞證實，雙方目前的價碼仍有顯著差距，並未接近簽約。洋基突然被連結到藍鳥隊明星游擊手比薛特的爭奪戰中。然而，球評指出比薛特與洋基目前的陣容需求——除非涉及齊森姆（Jazz Chisholm）或麥克曼恩（Ryan McMahon）的進一步異動——並不完美契合，目前這筆交易的可能性被評為「偏低」。雖然洋基與馬林魚持續就卡布雷拉進行接洽，但這已是延續數月的「老調重彈」。目前洋基在報價上顯然不願跟進其他競爭者（如金鶯、太空人）的價碼，短期內不太可能達成共識。報導中強調，雖然洋基迷渴望看到球隊像道奇隊或藍鳥隊那樣展開侵略性的補強，但洋基的運作模式一向傾向於穩定而非大手筆操作。在 2025 年球季並未進行大幅度陣容升級的情況下，球迷對冬季會議後的沉寂感到焦慮是可以理解的。「洋基很少會突然爆發出一連串的重磅交易，這不是他們的風格，」Carannante 在文中提到，「這不是在貶低他們的行政流程，但對期待球隊會突然『開竅』的人來說，這是一個很好的現實警鐘。」隨著2026年球季的腳步逐漸接近，洋基目前的補強進度仍停留在「探索階段」。雖然球隊確實對貝林傑等人保持高度興趣，但除非報價符合球隊預期，否則按兵不動的情況，恐怕還會持續一段時間。