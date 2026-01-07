全家便利商店2026年春節福袋第二波IP聯名款，正式於今（7）日開賣，除了首波的3款249元基本款福袋，第二波是38款肖像福袋，價位分為399元、599元、799元、999元、1599元，《NOWNEWS》整理福袋內容、獎項、售價一次看，別忘記購買福袋時要記得主動出示「全家會員」，每購買一個福袋可獲得一張集章，集滿2張可兌換50元購物金（下次使用）。
🟡全家便利商店
◾開賣時間：1月7日全款福袋上架
◾福袋款式：249元、399元、599元、799元、999元、1599元福袋共計6種價位
📍全家福袋怎麼買最便宜？
即起至2026年1月13日前，凡購買指定福袋商品，可參與「全家」APP集章趣活動，購買一個福袋可獲得一個章，集滿2個章可兌換50元購物金（消費滿200元折抵）
📍福運抽獎券：每包附有福運抽獎券ㄧ張，共有以下三種中獎機會
1、抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
2、貳獎～伍獎專區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
3、異業優惠：有機會獲大戶屋、b.b.q CHICKEN、肯德基、漢堡王、必勝客等超值優惠。
📍全家福袋週週抽10萬現金
即起至2026年1月27日前，凡購買指定福袋商品，可參與「全家」APP抽獎趣活動，週週抽10萬元現金，每週抽1名，共6名，越早購買參加抽獎，中獎機會越大。
🟡全家38款「肖像品牌」開箱一次看
📍399元肖像福袋：置物箱、絨毛袋、摺疊置物箱款，內容物含保鮮盒2入組可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本、福運抽獎券
有帕恰狗摺疊置物箱、三眼怪摺疊置物箱、Rody摺疊置物箱、小白虎與黑虎蝦摺疊置物箱；美樂蒂包邊絨毛袋、杯麵包邊絨毛袋、牙寶包邊絨毛袋、小白虎與黑虎蝦包邊絨毛袋、熊抱哥人物鋪棉包、Care Bears人物鋪棉包、褲褲兔人物鋪棉包。
📍599元肖像福袋：開窗絨毛包、手提行李箱、箱型保冷袋款，內容物含不鏽鋼吸管杯、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、福運抽獎券。
有牙寶藍開窗絨毛包、牙寶橘開窗絨毛包、Rody手提行李箱、褲褲兔手提行李箱、Care Bears手提行李箱、雙星仙子箱型保冷袋、胡迪與巴斯箱型保冷袋
📍799元肖像福袋：毛怪絨毛收納屋、熊抱哥造型毯、褲褲兔造型毯，內容物含摺疊收納籃、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、福運抽獎券。
📍999元肖像福袋：Care Bears摺疊手推車、大耳狗摺疊手推車，內容物含網格收納袋、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、福運抽獎券。
📍1599元系列：布丁狗 26吋前開行李箱、Care Bears 26吋前開行李箱，內容物含網格收納袋、資料夾、筆記本、紅包袋2入組、福運抽獎券。
🟡7-ELEVEN春節福袋1/7開賣
7-11春節福袋也同步於今（7）日正式開賣，7-11福袋今年分別有499元、799元、899元、999元、1499元、1699元、1999元等7種價格、破百款可選擇，《NOWNOWES》整理7-11春節福袋全開箱、內容物。並且提醒民眾福袋可別買原價，最划算的買法’法是使用指定支付方式，只要滿1111元就可折125元，且滿1111元會再贈送好禮三選一，包括超實用的抽取式衛生紙。
資料來源：7-11、全家
