「3星座女」外表溫和！實際占有慾超強　第3位千萬惹不得

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雙子座
雙子座的人真的是非常會偽裝，他們最聰明的地方在於可以根據環境的改變，而迅速的改變自己，這一點連他們自己都感到十分驚訝！也許你的好朋友跟你有些時間沒見了，你再次見到他們的時候也許就不認識他們了。雙子座的人很擅長掩飾自己的內心，他們的外表總十分慷慨，但細想就可以發現他們其實很精明，對任何事情都讓人一知半解，讓人猜不透他究竟想啥，其實他們非常自私，永遠以自己為重，占有感情更是很在行，一輩子看似很大方，但也擁有最多東西。
天秤座
天秤座總是給人一副無所謂的樣子，其實他們內心是很在乎的。所以，如果你女朋友是天秤座，你們吵架後也許冷戰比較多！因為她們非常生氣，但是並不會說出來，所以，如果她們跟你冷戰，那你要主動一點了。天秤座的人性格敏感，十分感性，對於他人的反應也十分關注，他們既缺乏安全感，又渴望得到注意，他們可以慷慨，也可以很自私，溫柔的表面不能代表他們的內心也十分單純，很多天秤座的內心都有些狠辣，多半是源於他們的自保意識，所以為了自保，不顧他人利益的情況也是有的。
水瓶座
說水瓶座虛偽一點也不假，他們說想東邊，也許心裡想的是想去西邊！是不是很可怕？他們真的是非常容易口是心非的傢伙。所以，如果你的女朋友是水瓶座，那你可要休息了，千萬不要相信她們嘴上說的話，也許就是相反的。水瓶座的心思，神祕而內斂，沒人知道他們心裡在想些什麼，但他們的表面上往往不會顯得很陰沈，往往待人隨和、為人好說話，但水瓶座在生活中很少吃虧，就是因為他們看著溫柔，實際上非常精明，看似不爭不搶，對於屬於自己的東西無論如何都要得到，一發起狠來也是十分可怕的。（編輯：賴詠璿）