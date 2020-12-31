義守大學停班停課！理由曝光全場笑翻：學費飛高高
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 13:52:35
今（31）日是2020年最後一天，許多民眾迫不及待要迎接嶄新未來，雖然各縣市政府的跨年活動多宣布取消，改以線上直播方式舉辦，但很多人還是另有安排，不少上班族和學生直呼白天無心上班、上課了。而義守大學就「從善如流」，宣布今日停止上班、停止上課，停班課的「真實理由」更讓網友不禁莞爾，有學生打趣聲稱「學費飛高高了」，讓大家笑翻。
臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」昨日晚間分享停班課資訊，指出「12／31義守大學辦理跨年活動停止上班、停止上課」。因為辦理跨年活動而停止上班、停止上課，讓網友全都笑翻，紛紛留言回覆說，「看啊孩子！我們的學費在天空爆炸了」、「第一次看到學費會飛的」、「學費飛高高」、「為了跨年停課，有生之年第一次聽到」、「該轉學了」、「學費＝煙火」、「傑出的一手」、「今晚看直播可以看到我的七萬塊在天上飛」。
不過也有網友解釋，「因為會大塞車呀，除非你不下山直接留在那邊等跨年」、「去年回宿舍的時候要穿越人群真的像是鮭魚回游，人群真的像是瀑布向下跑」、「我們作為煙火場地才停班停課，分部則是自行決定。會不會塞車不是作為停課的原因，而是煙火施放點才是主要原因」。根據《聯合報》報導，義守大學校長陳振遠指出，由於今年跨年在義守大學頂樓架設煙火，基於安全考量，人員必須淨空，將擇日再補班課。（編輯：倪浩軒）