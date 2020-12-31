盆栽擋住公告被他好心移開 見「內容」卻傻掉：這很台灣
編輯中心/綜合報導
2020-12-31 14:35:04
生活中真是隨處充滿讓人會心一笑的小確幸。有位男網友分享親身經驗，他在車站看到一株盆栽擋在了牆上張貼的公告前，公告文字被盆栽葉子擋住無法看清。於是好心把盆栽挪到一旁，結果公告文字順利露出來後，一看卻大感傻眼，讓他不禁打出了許多個問號表達內心疑惑。網友也笑翻，直呼「這很台灣」！
有位男網友在臉書社團《新.路上觀察學院》分享了兩張照片，第一張照片可以看見車站貼在牆上的黃色公告前面剛好放了一株盆栽，將公告文字擋住。於是原PO把盆栽挪開，結果第二張看到露出的公告上寫著，「車站綠美化盆栽，請勿任意移動及拿取，謝謝合作」。原PO不禁打出8個問號來無聲表達內心的疑惑，笑翻的網友也紛紛留言回覆說，「哈哈哈笑死」、「可以，這很台灣」、「抓到你囉」、「超級超級超級好笑」、「我預判你的誤判」、「如果看到這行字，代表你已經移動盆栽了」、「打掃阿姨：我知道你想做什麼」、「這是一個陷阱題」。更有人神比喻，「盲人摸點字，發現點字的意思是請勿觸摸」、「你翻開覆蓋在牆面的陷阱卡」、「啟動了某種不得了的機關」、「好像擋泥板故意寫很小的字故意讓人家接近看，才發現上面寫著『注意！你靠得太近了』」。（編輯：倪浩軒）