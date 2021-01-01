自主管理者違規參加五月天演唱會！粉絲全怒了：太自私
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 10:56:01
五月天昨（31）日在桃園舉辦「好好好想見到你」演唱會，與粉絲一起跨年。開唱前主辦單位「相信音樂」還祭出13項防疫措施，呼籲粉絲全力配合，結果卻傳出有5位自主健康管理者違規進入會場，因為實名制被抓包，當場被請出場外。桃園市衛生局表示將依法開罰，而網友對此議論紛紛，許多昨日也在現場的粉絲更是直言「差點氣哭」、「太自私了」。
綜合媒體報導，昨日五月天演唱會現場通報傳出有6位自主健康者闖入，最後證實其中1名為誤傳，另5位違規民眾則當場被請出。5位都是剛從國外回台，雖然「居家隔離」期間屆滿，但仍在自主健康管理階段。主辦單位「相信音樂」當下緊急發出聲明呼籲大家嚴格自律，千萬不要以身試法，而桃園市衛生局也表示將依《傳染病防治法》，對違規民眾處以1～15萬元罰鍰。演唱會因違規歌迷而蒙上一層陰影，許多昨日也在現場的網友於PTT五月天版討論此事，紛紛留言表示，「管理好自己有這麼難嗎」、「要是後面場次取消，這人賠到下輩子也賠不完」、「真的很生氣」、「有夠自私」、「拜託重罰～拿別人安全當兒戲」、「這比機師可惡了欸」、「今天演唱會中途，瞄到手機新聞通知真的是差點氣哭」。
有些網友也疑惑，自主健康管理者和居家隔離者、居家檢疫者不同，並非完全不能出門，但其實主辦單位「相信音樂」在演唱會前公布13項防疫措施，當中就有明文指出「居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動」。只能說在防疫期間，民眾一定要隨時謹守相關準則，保護自己也保護他人。（編輯：倪浩軒）
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