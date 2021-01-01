巷仔內／蔡英文元旦談話　「如常生活」是文眼

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府方人士說，然而，2021年的「如常生活」，是延續穩固2020年的「台灣奇蹟」，更是執政團隊在面對後疫情時代的挑戰與最重要責任。除了感謝人民，蔡英文也透過新年談話，強調2021年「如常生活的國家責任」，與全民共享6項近期的施政訊息，而這也呼應她2020年的新年談話所提及的政績。
蔡英文在談話中提到，執政邁向第5年，每一天都兢兢業業，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局。其中提到2項議題，包括氣候變遷、美豬美牛開放。
府方人士分析，原訂於去年舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會（UNFCCC COP26），因疫情延至今年11月舉行，為此，蔡英文在新年談話中提到，「會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑；同時讓減碳挑戰，化為產業投資、創造就業的新機會，為台灣的永續發展找出新方向」。
至於美豬美牛開放，府方人士指出，面對今年元旦上路的美豬美牛開放議題，蔡英文沒有迴避，也主動提起，並提到從去年8月28號宣布後，所引起的議論和紛擾可以充分體會，為何過去政府的開放承諾無法落實，但歷經3任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。蔡英文也強調，「用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。
兩岸關係的論述，向來是歷任總統談話的關鍵重點之一。府方人士表示，對照中共領導人習近平昨天的談話中再次提到的「一國兩制」、「一個中國」、「九二共識」等口號，蔡英文則是沒有口號，但再次重申去年國慶談話的堅定立場：「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。
府方人士分析，對照中國過去一整年在台海及區域周邊的軍事動作頻頻，蔡英文所強調的是，台灣是負責任的區域行為者，而且從更務實的、共同解決問題的層面出發，等疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，「增進理解、減少誤解」。
今天的元旦談話，特別的是，蔡英文首次在新年談話中以流利英語向世界問候。府方人士說，蔡英文在2020年登上過多次國際權威媒體的封面，但她都以「總統不是代表自己，而是代表台灣」，來感謝全體國人共同的成就，讓世界看見台灣。
府方人士也說，蔡英文用英文與世界對話、替台灣發聲，提到台灣自豪與國際社會並肩對抗疫情挑戰，也強調「Taiwan Can Help」，並稱台灣是國際社會的良善力量，也是不可或缺的一員，此外，蔡英文感謝國際社會對台灣持續不斷的支持，讓2300萬台灣人民意義重大，也讓台灣的民主更為強大。
影／開放萊豬 蔡英文：用最謙卑心情請國人同胞體諒
影／元旦談話 蔡英文：期待兩岸逐步恢復正常交流
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