拍夜景「踢到腳架」意外成神作！全場震撼：外星人傳送中
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 16:33:07
真是一場美麗的誤會！許多藝術作品往往來自於創作者的靈光一閃，有時候甚至並非出自本意，而是憑藉誤打誤撞的巧合，反而陰差陽錯留下經典。日本一位攝影師就分享了自己拍夜景的照片，不小心踢倒三腳架，結果視覺效果意外震撼，引發網友熱議。
一位推特帳號名叫「kappa_photo」的日本攝影師，日前在推特上分享了一張自己拍夜景的照片，並笑稱這是「拍夜景時踢倒三腳架的模樣」。而從照片中可以看見，建築物的燈光因為三腳架傾倒，全都往天空拉出一道光線殘影，宛如激光雷射、又像是科幻電影中的傳輸設備，仿佛下一瞬間就會有外星人降臨，十分吸睛。這張照片在推特發佈不到兩天，便獲得超過37萬5千人按讚，超過5萬7千人分享。原PO也補充解釋，是在茨城縣日立市的日立Kamine公園所拍，並附上三腳架正常運作的一般版夜景，也是非常美麗，和「意外版」相比，別有一番寧靜雅緻。隨後也有台灣網友將照片轉貼到《爆廢1公社》臉書社團，視覺受到衝擊的大家紛紛在底下留言回覆說，「娘子跟牛魔王出來看上帝」、「很像驅魔麵館靈域」、「這是融之結界啊」、「是天堂集體傳送術」、「踢到三腳架比沒踢到好看欸」、「意外成就藝術」、「外星人接收訊息」、「有點兒帥氣」、「地球的反擊嗎」、「感覺打開傳送陣全部回城」。（編輯：倪浩軒）