三倍券整本忘記用！她哭喊「浪費錢」 內行曝2管道有解
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 20:03:37
新冠肺炎疫情肆虐全球，我國經濟也受到波及，行政院為振興經濟，在7月推出「振興三倍券」，不過使用期限僅到12月底，而今日是元旦，也就是說所有三倍券價值歸0，卻仍有網友拿出三倍券求助「有人跟我一樣嗎？」貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，她今天在家裡抽屜發現3000元的三倍券，連包裝都未拆，如今幣值成了0，讓她相當崩潰，「到了今天才發現這已經不能用了！有人跟我一樣嗎？還有其他辦法嗎？浪費錢了」。畢竟使用期限僅到2020年底，因此許多網友只能安慰，「50年後拿出來賣」、「不缺錢才遺忘」、「就知道一定會有人po這種文哈哈」、「我替國家感謝妳付出的1000元」、「捐給慈善機構囉」、「放20年後可能會增值」。不過，也有內行的網友建議，可以找認識店家幫忙兌換，或使直接捐給流浪貓狗機構等，「有些店家好像會直接現金95折收吧，可以找那種沒發票的店家問看看」、「店家兌換到三月底，所以會收的還是會收啦」、「賣給錢幣社」、「可以捐給浪浪哦」、「既然都沒用了，捐給浪浪比較實際」。（編輯：許智超）