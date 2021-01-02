蔡英文盼國人體諒萊豬進口 賴士葆：聽到就一把火
記者丁上程/綜合報導
2021-01-02 11:34:59
總統蔡英文昨天（1日）上午發表元旦談話，針對萊豬開放等爭議，蔡英文表示「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定。」不過針對這樣的說法，國民黨方面似乎並不買帳，立委賴士葆就在臉書上「五問」蔡英文「什麼是謙卑？」表達憤怒，強調每次聽到蔡英文說謙卑，「肚子就一把火」。
賴士葆在臉書上PO文表示，每次聽到蔡文說謙卑，肚子就「一把火」，再次懇求蔡英文不要再說謙卑，因為全台灣最沒有資格說謙卑的人就是妳。「一聲令下，萊豬進口，不與人民、國會、豬農等溝通說明，這怎叫謙卑？」賴士葆說，「政務委員越權耍官威，違法恐嚇要將基層公務員送懲戒，把地方政府當塑膠，這怎叫謙卑？」賴士葆強調，中央政府趁著長假前一天，粗暴碾壓地方自治法的萊劑零檢出，這怎叫謙卑？「動輒對發言表態反對萊豬進口的人查水錶，這怎叫謙卑？」賴士葆說，「硬拗標萊劑會造成歧視，漠視民意『標示萊劑』的卑微請求，這怎叫謙卑？」賴士葆最後也直言，蔡英文拿到817萬票，就以為是空白授權，履履與人民為敵，恣意妄為、還要國人體諒，廣大的升斗小民因為吃了萊豬健康受損誰來體諒他們？