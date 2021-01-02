印尼泡麵在台灣「一包只賣8元」到底賺啥？網曝背後原因
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 15:40:56
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也應有盡有，近日就有網友在PTT八卦版提到，印尼泡麵在台灣一包只賣8元，不禁疑惑扣除成本之後，究竟還能賺什麼？貼文引發網友熱議。
原PO提到，最近在台北食品展看到某品牌印尼泡麵廠商，一包泡麵只賣8元，他驚呼「我本來以為是展場賣8元，原來一般賣場還有網拍也賣8元，真扯欸！」反問「8元到底要賺什麼？還有辦法行銷，別跟我說那種什麼薄利多銷，行外話啦！」原PO接著分析，一般做食品成本約在22％至30％，要保留通路的25％至49％毛利，依照通路不同才能有利潤，並稱「我就好奇8元的售價給通路上，假設30％含退貨有的沒的，他成本約3元上下，這個成本真的蠻猛的欸！」認為一包泡麵飄洋過海來，還可以給通路抽，還有可能保有利潤，困惑表示「可見這東西原物料成本可能不用1.5元，印尼泡麵真的猛？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「啊就什麼都沒有啊」、「他那個就只有麵跟調味粉而已」、「便宜好吃」、「以前台灣袋裝泡麵也是10元左右」、「台灣一堆夜市賣炒泡麵最愛用這種的」、「調味料才是本體」。不過，也有網友指出背後原因「印尼薪水低啊」、「薪資低、物價低，人家有得賺就好」、「印尼大學畢業起薪就比較低」、「實際上不是人家太便宜，而是台灣較貴，貴到你已經習慣了」。（編輯：賴詠璿）