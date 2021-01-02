吃喜宴等太久！整桌賓客「手癢一舉動」 內行驚：賺回來
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 19:11:59
結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚宴或流水席，邀請親朋好友一同慶祝、分享喜悅。不過，就有名網友指出，自己去吃喜宴時，沒想到卻看到某桌賓客「手癢一舉動」，讓他震驚直呼「第一次看到耶！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示喜酒吃到一半時，突然發現隔壁整桌賓客「手癢」，開始在桌面上打起牌來，讓他震驚直呼「第一次看到耶！」貼文一曝光後，隨即引來許多網友留言，「應該在等，手癢玩一下」、「把紅包賺回來」、「出菜慢打發時間」、「等太久還不開桌的概念」、「這不是吃到一半吧，應該是等太久了，因為菜還沒上來到一半」。
不過，留言中意外有網友分享香港文化，「香港結婚預訂酒樓有個固定時段，做完結婚儀式到晚餐開席前的空檔就會拿來打麻將」、「香港來的客人」、「港片裡有類似情節，距離開桌還有一段時間，所以先打幾圈麻將」。據了解，香港喜宴在開桌數小時前，有準備好麻將供賓客同樂的習俗，是能讓不常見面的親朋好友互相聯絡感情的管道。但也有人指出，可能因一般在開桌前，新人會與賓客留影拍照紀念，然而人數眾多，就巧妙地利用麻將來當消遣娛樂。（編輯：陳雅雲）