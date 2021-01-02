女友活20年沒吃過雞排！一拿「護照」他秒懂：機率有多低

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等到兩人各自返家後，女友隨即傳來一張護照照片，只見畫面中，護照上頭寫著「BURKINA FASO（布吉納法索）」，這就讓他十分震驚「真的是非洲人！還是前陣子剛斷交的布吉納法索」，他還透露自己和女友是在國外念書認識，且其外表屬於正港的亞洲面孔，講話語氣與台灣人相似，「從那天以後我一直冷靜到現在，跪求這種機率有多低？」
貼文一曝光，隨即引來眾多網友熱議，「這個太酷了吧！！感覺是雙重國籍，長得像台灣人的那種」、「南非也有一些台灣華僑，有認識一個朋友也是，爸媽早年去非洲發展在那邊生他」、「反正哪一國人有差嗎」、「我同學就有南非長大的臺灣人呀，但她常回臺灣也都跟家人講中文所以就不會有沒吃過雞排這種事。」
但亦有人猜測，直言「非洲國籍有錢就可以買啊！我同學也有買非洲國籍，這樣其實可以讀需要外國護照才可以讀的國際學校」、「家裡買國籍的啊！這樣才能進某些高級的雙語學校」、「他是讀國際學校嗎？國際學校的學生都會買護照啊！而且都是比較冷門的國家」、「我表弟表妹也為了念TES，全家都成了大洋洲人呢」。
原PO隨後也更新內文，澄清所指的「有點非洲」並非出於任何歧視意味，也表示自己和女友感情仍舊很好，「我們很幸福，謝謝各位～～～～」。（編輯：陳雅雲）