NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

女友活20年沒吃過雞排！一拿「護照」他秒懂：機率有多低

編輯中心/綜合報導

2021-01-02 21:14:04｜2021-01-02 21:49:53

雞排
▲有網友指出，他先前和女友逛夜市時，對方表明「活了20年沒吃過雞排」，隨後還分享自己的護照國名，讓他震驚直喊「這種機率有多低？」（示意圖／翻攝Pixabay）
男女朋友隨著相處日子增加後，也會開始向彼此吐露自己的人生故事。對此，就有一名網友指出，他先前和女友逛夜市時，對方表明「活了20年沒吃過雞排」，隨後女友還分享了自己的護照國名，讓他震驚直喊「這種機率有多低？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上發文，表示先前和女友逛夜市時，對方透露自己活了20年沒吃過雞排，這讓原PO震驚反虧「妳真的是台灣人嗎？怎麽可能從小到大沒吃過...這聽起來有點非洲」，沒想到女友接著回應「對啊，我是非洲人」。
等到兩人各自返家後，女友隨即傳來一張護照照片，只見畫面中，護照上頭寫著「BURKINA FASO（布吉納法索）」，這就讓他十分震驚「真的是非洲人！還是前陣子剛斷交的布吉納法索」，他還透露自己和女友是在國外念書認識，且其外表屬於正港的亞洲面孔，講話語氣與台灣人相似，「從那天以後我一直冷靜到現在，跪求這種機率有多低？」

▲女友傳來的護照上寫著「BURKINA
▲女友傳來的護照上寫著「BURKINA FASO（布吉納法索）」。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，隨即引來眾多網友熱議，「這個太酷了吧！！感覺是雙重國籍，長得像台灣人的那種」、「南非也有一些台灣華僑，有認識一個朋友也是，爸媽早年去非洲發展在那邊生他」、「反正哪一國人有差嗎」、「我同學就有南非長大的臺灣人呀，但她常回臺灣也都跟家人講中文所以就不會有沒吃過雞排這種事。」

但亦有人猜測，直言「非洲國籍有錢就可以買啊！我同學也有買非洲國籍，這樣其實可以讀需要外國護照才可以讀的國際學校」、「家裡買國籍的啊！這樣才能進某些高級的雙語學校」、「他是讀國際學校嗎？國際學校的學生都會買護照啊！而且都是比較冷門的國家」、「我表弟表妹也為了念TES，全家都成了大洋洲人呢」。
原PO隨後也更新內文，澄清所指的「有點非洲」並非出於任何歧視意味，也表示自己和女友感情仍舊很好，「我們很幸福，謝謝各位～～～～」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀