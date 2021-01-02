2歲女吵著要吃薯條！下秒外送員來敲門 媽傻眼：見鬼了
編輯中心/綜合報導
2021-01-02 21:22:29
外送平台在台灣已經夯了好一陣子，懶人們只要在家動動手指下單，就有專人將美味食物送到府。但有位媽媽透露，自己2歲的女兒在家吵著要吃薯條，結果沒多久竟然真的有外送員來敲門，讓她好傻眼，直呼「來你個大頭鬼啦！」
有位女網友在《爆怨公社》臉書社團發文表示，女兒喊說想吃薯條，她回覆說好，等等點。結果沒多久後竟然就有外送員到家門口送餐，原PO不禁疑惑自己根本沒叫送啊，衝回房間一看手機才發現，原來是2歲的女兒自己叫餐了。原PO大感傻眼，又好氣又好笑地抱怨女兒說「妳知道妳才兩歲多嗎...」而且女兒還著急地詢問「來了嗎」，讓原PO更為崩潰，大喊「來你個大頭鬼啦」。而且女兒隨手點的也不是想吃的薯條，而是「奶油雞蛋糕、巧克力雞蛋糕、起司雞蛋糕」，讓原PO也無奈直言「寧願妳叫薯條來吃」。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「手機用指紋鎖住她就打不開了，不過2歲多真的是蠻聰明的，不會讓自己餓肚子」、「還好他點192而已不然亂點很可怕欸」、「只能說，你女兒生存能力技能點滿了」、「我小女兒三歲會自己找影片我已經覺得很厲害，兩歲會叫餐真的是太強了」、「妳一定是之前叫餐的時候她都在旁邊看」。
原PO後來也補充，現在已經把外送App放到資料夾，免得女兒再次手滑。有網友指出2歲應該不識字，原PO也解釋應該是看圖片點的，同時稱讚女兒還知道使用滿100打85折的優惠，讓大家不禁莞爾。（編輯：倪浩軒）