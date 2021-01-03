火鍋吃到飽狂吃肉片！友喊「這樣能回本」 老饕抖出真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 10:28:02
最近強烈冷氣團來襲，不少人都會去吃火鍋來暖暖身子，而不少人會選擇「吃到飽」的餐廳，以滿足自己想吃各種火鍋食材的慾望，而就有網友討論「有人去吃火鍋吃到飽只吃肉嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近天氣很冷，很適合吃火鍋，讓我想到之前跟三位朋友一起去吃壽喜燒，我們四個算是第一次同桌吃飯，結果我觀察到一件非常奇妙的事情，就是在點餐的時候，他們三個異口同聲的說只點肉不點菜」。「對於這樣的狀況，只有我一個人很驚訝，於是我就問他們原因，結果他們的理由都一樣，就是不要讓菜跟其他配料占滿肚子的空間，這樣才能吃回本，真的是讓我大開眼界，撇開甜點跟冰品不說，有人去吃火鍋也是只吃肉嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「只吃肉的話後面會膩到爆...」、「只吃肉不吃點菜反而更容易膩..就吃不下了」、「有些東西其實比肉還更貴，只吃肉太膩又不健康」、「很多人去吃到飽都這樣啊，都只吃肉以為能回本...但殊不知有些肉便宜的要命」、「太笨了，吃肉不吃菜到最後會變很膩，想吃其他東西也吃不下了」。（編輯：張嘉哲）