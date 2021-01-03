三倍券不能用了！男錢包挖到「200」傻眼 行家曝神解方
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 11:14:06｜2021-01-03 11:14:14
去年為因應新冠肺炎衝擊國內經濟，行政院便推出「振興三倍券」，而最後的使用期限為2020年12月31日，但卻有不少人忘記花用些許三倍券而非常懊悔。近日，就有網友分享自己整理錢包時，發現錢包還有一張兩百元的三倍券，讓他超崩潰，貼文引發熱議。
原PO在Dcard以「我忘記用掉三倍券了」貼文指出「可惡，我整理錢包的時候突然想起來，錢包裡還有三倍券啦嗚嗚，還有一張兩百元......我相信一定不只有我忘記，大家說對不對」。貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，我看到這篇也發現我還有五百」、「看到這篇才想到全家都沒領＝＝」、「我沒領哭哭」、「我也還有一張五百....」、「我覺得沒花掉的人很厲害」、「高額紀念品」、「你就想說你花一千賺到1800然後還有收藏品，這樣心情好一點」、「到底為什麼能沒花完啊，很扯」。另外，也有不少網友推薦解決辦法「我爸說去找認識的店家，他們可以換到三月哈哈」、「我去找我家旁邊小吃店，阿姨人很好有收XD」、「找認識的超商或店家直接換現，我就是這樣換的」、「還有店家會收！找認識的就可以了」。（編輯：張嘉哲）