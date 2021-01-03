「1千萬vs台大學歷」鄉民戰翻！律師揭3隱性優勢：大補帖

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林智群律師在臉書上PO出了一篇文章表示，自己在新聞上看到「『1000萬元新台幣』和『台大學歷』相比，選哪個會比較值錢」，也看到網友們的意見，有的認為「1000萬元拿去買房，十年後變2000萬元」，有的覺得「台大資工可，直接獲得技能，不用幾年就賺到了」，因此這樣也讓他直言「雖然台大也不算什麼好學校，不過我還是會選台大吧！台大這個選項，基本上就是一個大補帖」，他更揭露了三個隱性優勢為「知識」、「人脈」和「不笨」。
他更接著分析，首先以「知識」部分來說，「以法律系而言，最重要的就是司法官律師考試，以前那個年代，國家考試出題老師大部分都是台大老師，對我們而言，考國家考試，感覺跟考學校考試差不多，你說有沒有優勢呢？」，再來是「人脈」，「律師考試很公平，私立沒聽過的學校也是有人考上的，不過如果你念台大，厲害同學、學長姐學弟妹，就是會比較多，我這個年紀就慢慢感覺到同學們優秀的好處，比如遇到刑案的疑難雜症，法律上適用的問題，可以私訊請教辦了20年刑案的法官同學，問一下官府碰到這種情況通常會怎麼處理，這種關係，是當年一起唸書的緣分，不是出社會後可以培養的」。
最後則是「推定你不笨」的優勢，林智群律師更用自己的例子舉例說明，「光這個就值1000萬了，你不用再跟別人強調你多聰明，或多用功，就算是你整天在耍廢、講幹話，人家也不會覺得你很蠢。我出社會時有一次應徵，到大公司還要考試，考法律跟英文，可是我只注意到前面有四個法律申論題，寫得很高興，完全不知道後面有英文題目，按理我只拿一半分數，應該會被刷下來，不過過一個禮拜，我還是取得第二關面試的機會」。
這也讓林智群不解，「面試官第一個問題就是『你怎麼沒寫後面的英文題目？』」，林智群也超震驚表示「『有英文題目嗎？我不知道耶！』，後來三個面試官討論一下，覺得雖然我英文題目都沒寫，但再怎麼樣也是台大畢業，英文應該不至於爛到無法收拾的地步，我就這樣被錄取了」，網友們看完後紛紛留言表示「『我台大』這三個字超值錢的」、「校友跟學校真的重要+1」、「學歷真的不比好好投資理財和投胎」。（編輯：王柏文）