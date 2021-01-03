寒流來「胎壓燈」狂亮！他好奇需要打氣嗎 內行秒點關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 18:43:30
入冬以來首波寒流在上月30日來襲，全台各地氣溫明顯下降，對此，就有網友好奇提問，「有人因為寒流亮胎壓燈嗎？」並表示自己一檢查，才發現四個輪胎都顯示不足，因此讓他好奇問「這是單純天氣的關係，還是有需要打氣一下？」貼文也引起熱議。
原PO日前在《PTT》表示，他先前看過胎壓顯示器，大概是35psi，「但是剛剛儀表板的胎壓燈亮了，胎壓顯示器說四輪都是30 psi，胎壓不足」，好奇這是單純天氣的關係，還是真的該打氣了。原PO也提到，因為他接下來要開長途車，所以想請問板上前輩們的經驗。許多網友看完也都認為這的確有關聯，但原PO的車子也確實該打氣了，「有，我前幾天一直亮胎壓燈，回廠檢查四顆胎都只有20多」、「平常沒有打很滿，一遇寒流必亮燈」、「氣壓跟溫度有關不是很正常嗎」、「這真的跟寒流有關」、「體積固定，壓力跟溫度成正比啊」、「輪胎容積固定，胎壓與絕對溫度成正比」。不過，也有內行的網友指出，這跟平常的習慣也有關係，「不論什麼原因造成胎壓不足，都要打氣吧@@，天冷亮燈滿常見的」、「本來就偏中低的關係吧？冷縮後就不足了」、「平常就養成打氣習慣」、「這樣就亮燈，表示平時就沒在顧胎壓，早就偏低了」、「才差20度差多少，是本來就沒什麼氣好嗎」、「平時有準備打氣機，這時候就派上用場」。（編輯：許智超）