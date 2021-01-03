阿姨叫外送「備註一行」！店員心動拿離職單：不想努力了

近年來外送平台崛起，不少人看中懶人商機，而紛紛投入其行業。最近就有一間連鎖健康餐店家，於臉書粉專上透露接到搞笑外送訂單，該名顧客先是點了一份牛排自助餐，還自稱是「陳阿姨」，隨後在備註寫上一串字，讓店員搞笑直呼「不想努力了！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 竹北一間連鎖健康餐店家於12月31日跨年夜接到一張搞笑外送訂單，該名顧客點了一份牛排健康餐，其先是在備註中貼心寫道「今天天氣很冷，外送小哥辛苦了，請注意安全」，隨後表示「幫我放在管理室，說是陳阿姨的就好。」但最後一句卻搞笑直言「但是，不想努力的話可以送上樓...」。▲顧客在外送訂單上自稱是「陳阿姨」，還搞笑表示「不想努力的話可以送上樓」。（圖／翻攝自店家臉書粉專）「阿姨我不想努力了」前陣子成為網路流行熱梗，主要是指年輕男子不想努力奮鬥工作，只想要享受生活，願意以自身肉體或時間，來換取穩定的物質富足生活。如今在訂單上看到阿姨超潮備註，讓店家搞笑直呼「看到都不想努力了.......該不會是人生的轉淚點？這訂單也太好笑，阿姨你很跟流行餒，這樣我到底要放在管理室還是送上樓？」文末店員更是心動直呼「師傅們都拿出離職單了...阿姨你缺幾個」。（編輯：陳雅雲）▲店員也心動直呼「看到都不想努力了」。（圖／翻攝自店家臉書粉專）