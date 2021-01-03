翻出7年前薪資單！「勸世箴言」寫超滿 絕美字跡網跪了
編輯中心/綜合報導
2021-01-03 21:20:39
先前有一名網友透露，自己在家中翻到了7年前領到的薪資單，卻意外發現上頭寫滿了「勸世箴言」，不僅如此，其字跡更是美麗到原PO羨慕直喊「我一輩子都學不來！」照片曝光後，至今已有超過8千人按讚。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己偶然間突然翻到了7年前的薪資單，但一看就發現上頭寫道「賺錢容易存錢難，規劃自己的金錢出入，學著有存錢觀念，由儉入奢易，由奢入儉難」，似乎有意勸戒原PO妥善運用存款與資金，且保持存錢的好習慣。不僅如此，一看到最下方，才發現原來這是原PO爸爸於2014年在薪資單上寫給他的勸世箴言，且爸爸的絕美字跡，也讓原PO驚嘆直言「我老爸的字跡，可能我一輩子都學不來」。貼文曝光後，隨即引來不少網友讚嘆直呼，「字超美的我的天啊啊啊啊」、「很有意義的薪資單留言」、「這種字最難學...這個撇的是靠感覺的」、「好漂亮的字，爸爸的話是對的～觀念很好」、「真的好厲害的字跡，爸爸很棒」、「字字句句都是為人父的苦口婆心提點，父親的慈愛流露於字裡行間，好感動」、「字學不來沒關係，懂字句的意思更重要」。（編輯：陳雅雲）