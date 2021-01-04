車停路邊懶得移！他連收「732張繳費單」　一看罰款哭了

市區的車位總是一位難求，因此許多人都會將汽車停進停車場，不過要是在路邊能找到停車格，就算得付上較高的停車費也會有車主為了便利而心甘情願支付。根據陸媒報導，近日就有一名中國民眾因為將自己的報廢車停在停車格中，停放時間卻超過兩年，總共收到了732張繳費單，竟然得附上超過5萬人民幣的罰款。

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綜合陸媒報導，陝西西安市的停放服務中心巡查人員揭露這起案件，他提到該區停車格收費標準是每30分鐘4元人民幣（約新台幣17元），已經相對便宜許多，但在西安熙來攘往的藥王洞道路上，就有這麼一輛老舊廂型車整車沾滿灰塵還停在路邊，只見車窗上貼滿了不少催繳單，卻看起來沒有人打算收走。

▲車主看到繳費通知單也相當傻眼。（圖／翻攝自《沸點視頻》）

報導指出，停放服務中心員工這2年下來已經對這部箱型車開出732張收費單，總金額達到5萬5033元人民幣（約新台幣23.6萬元），而車主則對媒體表示，自己的這台廂型車其實已經報廢了，打算賣給二手車商，只是遲遲沒有付諸行動。對此，西安市機動車停放服務中心的巡查人員則回應不論報廢與否，占用停車位都得正常收費。

消息曝光後，不少網友也熱烈回應，許多網友就表示「長期佔用資源，就該繳錢」、「收費沒毛病吧」、「本來就該使用者付費」，另外也有網友笑稱「這是有多忙啊」、「別只佔著茅坑」、「街上看到這種都很氣，害我沒得停」、「停車費比車貸高的證明」。（編輯：楊智傑）