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影／手機如何防查勤？APP與電池竟是洩蹤關鍵

影像中心/綜合報導

2021-01-09 18:00:00

▲ 安全感極度不足的另一半，常常會藉由手機來查勤對方的生活。（圖／吳的宇宙 授權）
▲ 安全感極度不足的另一半，常常會藉由手機來查勤對方的生活。（圖／吳的宇宙 授權）
許多交往中的情侶，或許都會有查勤的習慣，隨著科技日漸發達，可以監控另一半的招數也變得越來越多，導致許多人受不了另一半的「監控」。近日YouTube頻道「吳的宇宙」推出的「渣無不勝」單元，老吳網羅5招暗黑「防查勤術」，讓對方無法掌握你的一切，原來APP與電池功能竟是洩蹤的重要關鍵之一！
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老吳在影片中表示，像是Facebook、Instagram等社交APP，上線狀態、搜尋紀錄都可能會成為另一半「查勤」的線索，例如，當跟另一半說要去睡了，可是訊息顯示幾小時前上線的功能，或者是搜尋紀錄裡，有正妹型男、前男／女朋友的帳號等，暴露自己隱私、使用習慣，都有可能引發另一半的不滿。因此老吳建議可以將上線功能關掉、搜尋記錄刪除等，避免另一半心生懷疑。
▲只要關閉電池功能（關閉螢幕時間功能），就可以輕鬆防止被查勤。（圖／吳的宇宙
▲只要關閉電池功能（關閉螢幕時間功能），可以輕鬆防止被查勤。（圖／吳的宇宙 授權）
最後他更舉例一則網路上「電池暗黑查勤術」的文章，網友分享從iPhone電池使用習慣上，可以得知什麼時間使用什麼樣的APP，並且耗量最多時間（電量）的程式，從「晚安訊息」後時間去推敲，就可以得知另一半有沒有對自己說謊！暗黑招數不僅讓網友直喊超恐怖，老吳也說「我們談個戀愛，您是典獄長，我是犯人嗎？」，於是分享關閉螢幕使用紀錄的設定教學，「超前部署」防查勤的方法。

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▲ 給予雙方適當呼吸空間、信任感，是一段感情長久的關鍵法則。（圖／吳的宇宙 授權）
影片最後老吳也表示，保留適當隱私不是為了隱藏，而是做人最基本的權利，24小時監控對方一切，對於雙方關係並不是一件健康的行為，他呼籲情侶應給彼此適當呼吸空間，感情才能長久經營。影片一出有網友懷疑，這是打著隱私的招牌，教人如何當渣男，但也有網友認為隱私非常重要，情侶彼此間的信任感才是關鍵。（助理編輯：鄧詩倫）
 
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