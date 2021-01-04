有錢人大多愛住電梯大樓？內行秒懂「超爽理由」：無價啊
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 14:21:29
許多民眾花大筆金錢買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日就有網友在PTT八卦版提到，為何有錢人似乎特別喜歡住在電梯大樓，而非選擇透天厝，貼文立刻引發全場熱議，釣出知情人解惑背後原因。
原PO表示，雖然鄉下的「田僑仔」（擁有許多田地，靠地價暴漲而致富的土財主）不少，但是大部分的政商名流還是都住大樓比較多，尤其一打開購屋網，高級住宅大樓的比例還是高過透天厝，他認為「顯示寧願蓋高級大樓的建商，比透天厝還多」，不禁好奇詢問廣大鄉民「為何有錢人比較喜歡住大樓呢？起居有人管理，進出有管制比較安全嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不然你要爬樓梯嗎」、「住過大樓，就完全不會想住獨棟」、「住得舒服就好呀」、「透天很多裡面都有電梯」、「很多電梯透天啊，不過我不喜歡搭電梯，透天比較好」、「住不習慣大樓，出入複雜，還是比較喜歡透天」。對此，有網友立刻點出，選擇大樓的贏過透天的關鍵理由，「有警衛幫忙收包裹無價」、「有物業管理方便吧」、「超級有錢人也可以住在一層200坪的大樓啊，又在市中心」、「透天管理麻煩啊，坪數不夠大的話，房間也都看起來小小的不好看，但台灣很少大坪數透天，只能自建，但自建更麻煩，不如直接買大坪數的大樓豪宅，省事格局又大」、「有名的住大樓隱私好」、「大樓很多服務真的很方便」、「擋掉很多騷擾啊，什麼推銷，上門查瓦斯」。（編輯：賴詠璿）