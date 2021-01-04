密西根墜機毀民宅！這家人因「爭論看哪部電影」逃出死劫

意外總是來的太突然！美國密西根州在本月3日晚間一輛小型飛機墜因不明事故墜落在底特律一棟兩層樓民宅，現場瞬間燃起熊熊烈火，機上一對商人夫妻與兒子不幸罹難身亡，而民宅中的一家五口正因為爭執「要看哪部電影」事發當下不在客廳，因此全家逃過一劫。

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綜合當地外媒報導，這起墜機事件發生在密西根州奧克蘭（Oakland）西南機場（Southwest Airport）北方，當地警方指出這台小型飛機上乘載的機師是一間公司的CEO，同行的兩名乘客則是其妻子和就讀大學的兒子，這位CEO的任期剛好在2020年結束，在平常也受過專業訓練且領有飛行執照。墜機事件的發生原因也由美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）接手調查中。

▲火勢撲滅後，現場消防人員於機上搜救出三具遺體。（圖／翻攝自《The Detroit News》）

此外，這戶民宅住戶在接受採訪時也指出，當這台小型飛機從空中墜毀時，一家五口正因為討論稍晚要看哪部電影，而從原本齊聚的客廳邊討論邊走到廚房準備零食，這個舉動正巧讓他們全躲過了這次意外，但當時這家人所飼養的愛貓卻因為待在客廳而難逃一劫。

根據附近住戶表示，事發當下整棟房子全被大火燃燒造成的煙霧環繞，「根本看不見發生甚麼事」，另外也有民眾指出「詭異的是今年夏天也有熱氣球在同一個地點墜毀」，幸運逃過一劫的這家人和附近居民都指出，由於住處離機場相當近，飛機總是從他們上頭經過，沒想到這次果真發生了墜機意外。（編輯：楊智傑）