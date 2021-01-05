房市／安平新屋太貴　千萬買不到標準三房

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信義房屋安平店專案經理李進富表示，相較於台南市中心，安平五期重劃區腹地大、土地取得相對便宜，近年吸引建商湧入推案。由於推案量大，但新屋價格也明顯較高，進而帶動中古屋市場，使安平的交易量顯著成長。
李進富進一步說明，3至5年前，安平興建一般透天住宅的土地價格，每坪約25萬左右，如今漲至30萬以上，可興建大樓的土地單價則由原本40、50萬左右，漲至60、70萬元起；這也反映在房價的漲幅上，因單價上漲，買方能負擔的總價卻未提高，建商改推中小坪數產品，藉此壓低總價。舉例來說，過去1000萬約能買到室內實坪30坪的3房物件，如今卻只能買到20坪的小3房或2+1房；過去2房僅總價500萬內，如今約需700萬左右。
因為如此，李進富表示，有長輩支援或獨鍾新屋的首購族，以及較有餘裕的換屋族，仍會購買新屋，但不少人則轉進二手市場，鎖定室內坪數較大、價格相對親民的中古屋。兩相拉抬下，推升安平的買賣移轉量。
李進富也觀察，目前安平主要仍是自住客，包括首購、換屋族，多受五期重劃區整齊街廓、較新的屋齡吸引；此外，由於安平屬於台南的觀光勝地，觀光人潮相當多，因此也能吸引一些外地置產客購屋。