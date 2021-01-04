在國外講台語超好用？台人抖出「暗黑優勢」：沒料到吧
編輯中心/綜合報導
2021-01-04 21:30:55｜2021-01-04 21:41:57
台灣民眾除了普遍以中文進行溝通外，不少人也會以本土語言「台語」與他人交談。不過，就有網友指出，自己發覺在國外講台語十分好用，隨後便曝光「神秘優勢」，讓一票過來人紛紛點頭直喊「真的！」
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示台灣人在國外要講私事時，如果互相以台語對談，可以確保不被他人偷聽。他透露，有些人可能認為「大陸閩南也說台語」，但原PO指出，自己曾經試著與他們以台語聊天，卻發現「真的語言無法通，要特殊適應期才能通，聽懂的人數量比粵語低超多」。文末，他也大讚直呼「所以在國外台灣人溝通反而故意講台語，沒料到吧！」貼文一曝光後，隨即引來許多過來人認同，甚至還有人會用台語說別人壞話，「在國外很好用，尤其是說壞話時，日本人也聽不懂」、「超好用+1，而且你放心，中國人也都用他們方言剿別人」、「真的！我在國外也都用台語竊竊私語XD」、「真的，在國外都用破台語跟朋友溝通」、「超好用！之前室友很討厭，都用台語跟我媽聊天在房間噴他」。但亦有人抱持不同看法，「大家旅外那麼久，這招也見怪不怪了」、「要講私事就私下講，別以為換個語言就沒人知道了」、「你覺得這樣很厲害，可其他人都知道你的心態」、「我記得滿多地方可以聽懂，應該只有非亞洲比較適用？」「去新加坡有人聽得懂耶！講壞話還是要小心啦」。（編輯：陳雅雲）