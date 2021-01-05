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爸買「爆紅外套」送兒！穿進學校秒心寒　原因9千人笑暈

編輯中心/綜合報導

2021-01-05 13:23:11

▲今日「霜降」清晨創入秋最低溫！一圖看懂未來7日溫度變化。（示意圖／葉政勳攝，NOWnews資料照片）
▲天氣近日受到冷氣團及東北季風影響，全台各地氣溫偏低。（示意圖／NOWnews資料照）
近日受到東北季風以及強烈冷氣團來襲，全台普遍低溫，因此不少人都開始翻出厚重的衣物以穿著保暖。不過，近日就有一名父親表示，因為最近天氣太冷，於是挖出之前買來要給兒子穿的「保暖外套」給他，沒想到兒子穿去學校後卻超傻眼，引發話題。
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原PO在「爆怨公社」表示「去年一款知名品牌的衝鋒外套正夯，當時候買了一件送給兒子，前幾天天氣變很冷時候，我就再把它挖出來給兒子穿，想說這樣能保暖一些」。
▲一名父親分享自己購買去年爆紅的衝鋒外套給兒子穿，沒想到卻鬧出笑話。（圖／爆怨公社）
▲一名父親分享自己購買去年爆紅的衝鋒外套給兒子穿，沒想到卻鬧出笑話。（圖／爆怨公社）
「結果兒子穿去學校後，回家無奈的跟我說『在學校上課時看到一堆人穿，而且大家幾乎都買同個花色』導致在學校看一堆像是複製人的狀況，不知道的人還以為是校服。」這樣的狀況也讓原PO尷尬表示「這款是去年賣太好是不是啦？」
貼文一出，吸引約9千名網友紛紛按讚留言「拍謝...身上就穿這件」、「這太爆紅了啊，一堆人都有買」、「歹勢，撞到馬祖來了，我也有一件」、「我們家有三件...蠻好穿的XD」、「應該出個七彩炫風系列，保證不會撞」、「好糗...兒子沒保暖到心更寒XD」、「去年衝鋒外套真的超紅的，應該是真的賣超好吧XD」、「暈倒，我家也有三件，不敢穿了啦XD」。（編輯：張嘉哲）
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