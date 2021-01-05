爸買「爆紅外套」送兒！穿進學校秒心寒 原因9千人笑暈
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 13:23:11
近日受到東北季風以及強烈冷氣團來襲，全台普遍低溫，因此不少人都開始翻出厚重的衣物以穿著保暖。不過，近日就有一名父親表示，因為最近天氣太冷，於是挖出之前買來要給兒子穿的「保暖外套」給他，沒想到兒子穿去學校後卻超傻眼，引發話題。
原PO在「爆怨公社」表示「去年一款知名品牌的衝鋒外套正夯，當時候買了一件送給兒子，前幾天天氣變很冷時候，我就再把它挖出來給兒子穿，想說這樣能保暖一些」。「結果兒子穿去學校後，回家無奈的跟我說『在學校上課時看到一堆人穿，而且大家幾乎都買同個花色』導致在學校看一堆像是複製人的狀況，不知道的人還以為是校服。」這樣的狀況也讓原PO尷尬表示「這款是去年賣太好是不是啦？」貼文一出，吸引約9千名網友紛紛按讚留言「拍謝...身上就穿這件」、「這太爆紅了啊，一堆人都有買」、「歹勢，撞到馬祖來了，我也有一件」、「我們家有三件...蠻好穿的XD」、「應該出個七彩炫風系列，保證不會撞」、「好糗...兒子沒保暖到心更寒XD」、「去年衝鋒外套真的超紅的，應該是真的賣超好吧XD」、「暈倒，我家也有三件，不敢穿了啦XD」。（編輯：張嘉哲）