超商日本米賣150！他怨「飯都吃不起」　老饕曝真實差異

現代人生活忙碌，不少學生、上班族根本沒時間為自己準備三餐，時常在外隨便買份現成餐點或到超商購買微波食品果腹。不過日前就有一名女網友發現，超商內販賣一款日本出產的微波白米飯，光是小小一盒180克就要新台幣150元，這也讓他相當好奇究竟與一般的米差異在哪，更忍不住直呼「連白飯都吃不起也太可憐」。

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一名女網友日前在社群論壇《Dcard》上貼出一張Instagram限時動態的截圖，表示自己在超商發現了一款標示「日本出產」的白米飯，雖然只是小小一盒卻竟要價新台幣150元，這就讓不少網友看傻，紛紛開玩笑回應「比較鹹吧，多了淚水」、「人家坐飛機來的」、「150都可以買半斤的米了」、「140運費」。

▲這盒「日本生產」的白米飯僅180克就要台幣150元。（圖／翻攝自Dcard）

不過也有住在日本的留學生和網友們也出面解釋，其實超商這份日本飯不是「1份」，而是180克內含「3份」的量，雖然價格也不算便宜，但因為該商品製作過程和運輸條件成本都較高，價格也相對需要調整，「這個我在日本時也很常買來吃耶，覺得蠻好吃的」、「日本真的那麼貴但真的好吃！住日本的我有買過一兩次」、「上面寫採用『低溫製法米』，保存溫度和包裝比較嚴謹，比一般米能夠保鮮更長時間和維持鮮度」。

此外也有便利商店員工分享自己的經驗，「上次有日本客人來，日本客人普遍都買有日文字的商品或是自己國家的東西（例如酒只買自己國家出品的⋯）」，不僅如此他還表示「微波後還認真有點不一樣的味道，就是比一般在超商微波飯後的不同香氣」，更補充日本客人還在超商買了一包「九州冰」，模樣看起來和台灣沒有不同，對方仍開心的表示「這個冰比較不容易融化！」，讓她怎麼也猜不透對方心思直呼難懂。（編輯：楊智傑）